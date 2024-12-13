Lüks tasarım firması Caviar, iPhone 16 Pro Max için altın kaplama özel tasarım oluşturdu. En ucuzu 10,5 milyon TL olan telefonlardan sadece 3 adet üretilecek.

Lüks tasarım şirketi Caviar, iPhone 16 Pro Max için efsane bir tasarım oluşturdu. Sadece 3 adet üretilecek bu iPhone 16 Pro Max'e sahip olmak isteyen tüketicilerin, devasa bir parayı gözden çıkarmaları gerekecek.

Caviar, daha önceki projelerde yaptığı gibi iPhone 16 Pro Max projesinde de 18 ayar altın kaplama kullandı. Bu tasarıma bir de kabartmalı taç ekleyen şirket, oluşturduğu kasayı elmas, safir ve yakut gibi tam 402 adet değerli taş ile süsledi. Bu arada; Caviar'ın açıklamasına göre taç tasarımında Osmanlı Padişahı Kanûnî Sultan Süleyman'ın, Roma İmparatoru Şarlman'ın ve Rus Çarı Korkunç İvan'ın kullandığı taçlardan bir kombinasyon oluşturuldu.

Karşınızda özel tasarım iPhone 16 Pro Max

Caviar'ın internet sitesini kontrol ettiğimizde 256 GB, 512 GB ve 1 TB'lik iPhone 16 Pro Max için stok sunulduğunu görüyoruz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bu tasarımdan sadece 3 adet üretilecek. Yani her depolama alanı seçeneği için bir stok sunulmuş gibi görünüyor.

Özel tasarım iPhone 16 Pro Max için ödenmesi gereken tutar: