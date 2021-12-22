Çay ve Kahve Tüketiminin İdrar Kaçırmaya Etkisi Açıklandı

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Altınova, fazla çay ve kahve tüketimi ile bazı ilaçlar ve sigara kullanımının idrar kaçırmayı artırdığını açıkladı. Altınova, idrar kaçırma türlerini ve olası tedavileri de anlattı.

Gün içinde kahve ve çay tüketmek şüphesiz birçoğumuzun haz aldığı bir şey. Ancak gerek daha enerjik olabilmek için gerekse sohbet ortamında içtiğimiz çay ve kahve, fazlası tüketildiğinde sağlığa zararlı olabiliyor. Bugüne kadar fazla çay ve kahve tüketiminin kansızlık, doğurganlığın düşmesi, gerginlik ve uykusuzluk gibi etkilerinin olabileceği açıklanırken bugün bu konuda yeni bir uyarı geldi.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Altınova, fazla kahve ve çay tüketiminin idrar kaçırmayı artırdığını açıkladı. Bunlarla birlikte bazı ilaçlarla birlikte sigara kullanımının da idrar kaçırmayı artırdığını belirten Altınova, idrar kaçırmayı dört ayrı türde sıraladı. Altınova’nın açıkladığı idrar kaçırma türleri şu şekildeydi:

İdrar kaçırma, dört farklı türde görülebiliyor

Stres üriner inkontinans (stres tipi idrar kaçırma): Öksürme, hapşırma, ani ayağa kalkma ve ıkınma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülüyor. Bu tür kaçırma yaşayan bayanların büyük çoğunluğunda aynı zamanda rahim ve idrar kesesinin kısmen veya ileri derecede sarkması söz konusu olabiliyor.

Öksürme, hapşırma, ani ayağa kalkma ve ıkınma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülüyor. Bu tür kaçırma yaşayan bayanların büyük çoğunluğunda aynı zamanda rahim ve idrar kesesinin kısmen veya ileri derecede sarkması söz konusu olabiliyor. Urge inkontinans (sıkışma tipi idrar kaçırma): Ani idrar hissi ile beraber idrarını tutamama ve tuvalete yetişememe durumu. Acil idrar yapma zorunluluğu hissiyatı nedeniyle gece ve gündüz idrar yapma sıklığı artar.

Ani idrar hissi ile beraber idrarını tutamama ve tuvalete yetişememe durumu. Acil idrar yapma zorunluluğu hissiyatı nedeniyle gece ve gündüz idrar yapma sıklığı artar. Mix inkontinans (karma tip idrar kaçırma): Yukarıdaki iki türün bir arada olması durumu

Yukarıdaki iki türün bir arada olması durumu Taşma inkontinans (taşma tipi idrar kaçırma): Mesanenin kasılmasının yetersiz olmasına bağlı olarak dolması ve boşalamadığı için taşması durumu. Bu durum nörolojik hastalarda görülüyor.

İdrar kaçırma nasıl tedavi edilir?

Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar kaçırma için iki farklı tedavi olduğunu açıkladı. Bunlardan birinin diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin ve günlük sıvı alımının düzenlenmesinin olduğunu belirtti. Bu kapsamda kişi, alkollü, kafeinli içecekler, baharatlı yiyecekler ve suni tatlandırıcılardan uzaklaşıyor.

İkinci tedavi yöntemiyse cerrahi tedavi. %90 civarında başarılı bir düzelme görülen cerrahi tedavi kapsamında idrar kesesi asılarak ve idrar boynu arasındaki açı düzeltilerek idrar kaçırma önlenir.

Öte yandan mesane eğitimi de belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği bir durum. Bu kapsamda Pelvik taban kas egzersizlerinin vajina ve makat etrafını saran kasların beraber kasılarak idrar ve gayta çıkışını durduracakmış gibi kasılma öğretilir.