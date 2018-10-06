Çernobil'in Etrafına Güneş Paneli Yerleştirildi

Ukrayna geçtiğimiz süre zarfında yeni bir güneş santrali projesini başlatma kararı almıştı. İlk güneş panellerini ise eski nükleer santralin bulunduğu bölgenin çevresindeki terk edilen alana yaptı.

26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna'nın Çernobil şehrinde olan Çernobil Nükleer Santrali içinde yapılan bir deney sırasında bir kaza yaşanmıştı ve sadece o şehri değil, çok büyük bir alana yayılarak pek çok ülkeyi etkilemişti. Üzerinden 32 sene geçen bu facianın ardından Ukrayna, bu terk edilmiş alanı bir ilkle birlikte değerlendirmeye karar verdi.

Eski nükleer santralin bulunduğu bölgenin çevresine, güneş panellerinin olduğu bir alan kuruldu.

Çernobil santrali 1986 yılında gerçekleşen o nükleer felaketinin gerçekleştiği yerdi.

Radyoaktif materyaller, atmosfere karışarak çevrede bulunan ülkelerde ciddi sağlık sorunlarına -özellikle tiroid kanseri gibi kanser türlerine- yol açtı.

Tesisin etrafındaki alan şu an 2.600 metrekarelik alana yayılmış bölgenin bir parçası durumunda.

Tepkiler sonucu Çernobil santrali 2000 yılının sonunda devre dışı bırakılmak zorunda kalındı.

Ukrayna, santralin etrafında bulunan terk edilmiş alana şimdiye kadar ilk kez yaptıkları güneş panellerini dikme kararı almıştı.

Genel olarak akıllarındaki plan yenilenebilir enerji sektöründe ilerlemek ve kullanılmayan terk edilmiş alanları değerlendirmek.

Bu alan yaklaşık 2.000 haneye güç üretebilecek seviyede elektrik üretme kapasitesine sahip.

Ukrayna yetkilileri bu terk edilmiş alan için insanların yaklaşık 24.000 yıl boyunca yaşam amaçlı geri dönemeyeceğini söylüyor.