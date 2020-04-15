Türk Profesörün 'Çernobil'deki Radyoaktif Toz' Uyarısı

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Çernobil'de çıkan orman yangınlarının bulunduğu bölgede batı yönlü rüzgarlar hakim olduğu için radyoaktif tozun Türkiye'ye etki etmeyeceğini bildirdi.

4 Nisan'da Çernobil’de başlayan orman yangını nedeniyle dumanla havaya karışan radyoaktif tozun yağmurla yere inme korkusu yaşanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernobil nükleer faciasının yaşandığı alandaki orman yangınının nükleer santral için tehdit oluşturmadığını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yağışlı havanın etkisiyle radyoaktif tozun Türkiye'ye etki edeceği yönündeki endişeler üzerine açıklama yaptı. Toroz, Çernobil'de meydana gelen yangın nedeniyle dumanla havaya karışan radyoaktif tozun Türkiye'yi de etkileyeceği konusunda korkmaya gerek olmadığını söyledi.

Asit Yağmuru Değil

Çernobil'deki yangından çıkan radyoaktif tozun asit yağmuru olmadığını, asit yağmurunun atmosferdeki kükürt ve azot bileşikleriyle oluştuğunu belirten Toros, radyoaktif parçacıklarının havayla beraber hareket ettiğini, yağmurun da havadaki parçacıkları yere indirdiğini anlattı.

Toros, herhangi bir yerden çıkan kirleticilerin meteorolojik şartlara göre dağıldığını belirterek, şöyle devam etti: "Yangının meydana geldiği bölgede dün, bugün ve önümüzdeki günlerde batılı rüzgarlar hakim. Meteorolojik modellemeye göre, batılı rüzgarlar Türkiye'ye gelmiyor. Dolayısıyla yangınlardan çıkan radyoaktif toz Çernobil atıklarının bulunduğu bölgeye gelmesi durumunda bile ülkemiz açısından herhangi bir tehlike oluşturmuyor. O bölgeden çıkan radyasyon, rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye ulaşmıyor."

Radyoaktif Toz Atmosferdeki Yoğunluk Uzaklaştıkça Azalıyor

Radyoaktif tozun zaman geçtikçe atmosferde dağılarak etkisini yitireceğini söyleyen Toros, Çernobil atıklarının bulunduğu bölgede bu tozun normal atmosferdekinden 16 kat daha fazla olduğunu, fakat bulunduğu bölgedeki yoğunluğun uzaklaştıkça azaldığını kaydetti. Toros, 3 günlük modellemeye göre, o bölgede atmosfere karışacak kirleticilerin rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye gelmeyeceğini ifade etti.