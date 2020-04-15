Ukrayna'daki Tedirgin Eden Yangın, Nihayet Söndürüldü

Son günlerde Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında çıkan yangınla gündemde olan Ukrayna, rahatlatan açıklamayı yaptı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yangının söndürüldüğünü, herhangi bir facia yaşanma riskinin kalmadığını açıkladı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Ukrayna'da bir yangın çıktığını ve bu yangının, yıllar önce dünyanın en büyük nükleer facialarından bir tanesinin yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali'ne 2 kilometreye kadar yakınlaştığını aktarmıştık. Nihayet Ukrayna'dan sevindirici bir haber geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, orman yangınının söndürüldüğünü açıkladı.

Bütün dünyada ses getiren yangın, 4 Nisan tarihinde çıktı ve yaklaşık 10 gündür kontrol altına alınmaya çalışılıyordu. Yapılan çalışmalar, yangının nihayet kontrol altına alınıp, söndürülmesini sağladı. Zelenskiy, yaptığı açıklamalarda vatandaşlarını sakin olmaya çağırarak, bölgedeki yangının söndürüldüğünü ve iddia edildiği gibi Kiev bölgesindeki radyasyon seviyesinde herhangi bir artışın olmadığını söyledi.

Tüm dünyanın gözünün bir anda Ukrayna'ya dönmesinin altında yatan neden, çıkan yangının Çernobil Nükleer Santrali çevresinde olmasından kaynaklanıyordu. Çünkü yangının kontrol edilememesi durumunda gerek santrale gerekse santral çevresinde kritik önem arz eden radyoaktif atık depolarına sıçrama ihtimali bulunuyordu. Yapılan müdahaleler, korkulan sonun önüne geçilmesini sağladı.

4 Nisan'dan beri bir yandan yangının söndürülmesi için uğraşan Ukrayna, diğer yandan da bu yangının neden kaynaklandığını çözmeye çalıştı. Yetkililer, yaptıkları ilk açıklamalarda kundaklamadan şüphelendiklerini belirtmişlerdi. Ancak Ukrayna polisinden gelen son açıklamalara göre 37 yaşındaki bir kişi, yaşadığı köydeki çöpü yakarken bu yangına neden olmuş durumda. Polisler, şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladılar.

"Kimse gerçekleri gizlemeyecek"

Dünyanın en büyük çevre felaketlerinden bir tanesinin yaşanmasına neden olan Çernobil Nükleer Santrali, facianın yaşandığı dönemlerde çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Öyle ki o dönemin hükümeti gerçekleri hem vatandaşlarından hem de diğer ülkelerden gizlemişti. Çıkan bu yangın da yine ülke çapında gerçeklerin gizlendiği yönünde iddiaların konuşulmasına neden oldu.

Bu konuya dair açıklamalar, yine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından yapıldı. Zelenskiy, "26 Nisan 1986'dan aldığımız dersleri hatırlıyoruz. Kimse sizden gerçekleri gizlemeyecek. Bugünkü gerçek, durumun kontrol altına alındığı..." ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamalar hem Ukrayna vatandaşlarını hem de konuyu yakından takip eden kesimleri rahatlattı.