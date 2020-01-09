Teknoloji devlerinin birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek geleceğin teknolojilerini tanıttıkları CES 2020 fuarı, bu sene de oldukça güzel şeyleri bize sundu. Gelin, bu teknolojilerden bazılarına bakalım.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2020 fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Şirketler, tüketicilerin ve yatırımcıların daha da ilgisini çekmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek geleceğin teknolojilerini tanıtıyorlar. Ayrıca bu fuarda teknolojinin her alanından örnek görebiliyoruz.

Bu sefer CES 2020’de gösterilen onca teknolojinin arasından otomobil teknolojilerine yoğunlaşacağız. Günümüzde ‘Keşke şöyle bir şey olsaydı!’ diye yakındığımız cümledeki ‘şöyle’ kelimesinin yerini alacak teknolojiler, CES 2020 fuarında boy gösterdi. Gelin o teknolojilerin birkaçına bakalım:

Bosch sanal vizör:

Aracınızda giderken mutlaka gözünüze gelen Güneş ışınlarından bir kez rahatsız olup o vizörü indirmişsinizdir. Fakat daha sonra indirdiğiniz vizör yüzünden yolu göremez olmuş, daha sonra vizörü kaldırmış olabilirsiniz. İşte Bosch’un tanıttığı bu teknoloji bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Bosch’un tanıttığı sanal vizör isimli teknoloji gözünüzün yerini algılıyor ve önünüzde bulunan şeffaf LCD vizöre o verileri yolluyor. Ardından vizörde gözünüze denk gelen noktalar tespit ediliyor ve Güneş ışınlarının bu noktaya yansıması durumunda karartılıyor.

Bosch 3D gösterge paneli:

Bilim-kurgu hayranı olsun ya da olmasın; birçok kişi araçlarındaki gösterge panelinin üç boyutlu olmasını mutlaka dilemiştir. Bosch’un tanıttığı bir diğer teknoloji olan 3D gösterge paneli de bu hayalimizi gerçeğe dönüştürüyor.

Bosch, tanıtılan teknolojinin nasıl çalıştığını tüm ayrıntılarıyla anlatmadı. Ancak şirketin dediğine göre bu teknoloji gelecek modellere entegre edilebilecek kadar geliştirilmiş durumda. Teknolojinin çalışması için herhangi bir 3D gözlük gerekmiyor.

Continental şeffaf kaporta:

Alman şirket Continental, geçtiğimiz yıl yine CES fuarında tanıtılan Valeo XtraVue görünmez römorkundan esinlenerek yeni bir teknoloji geliştirdi. Şirketi geliştirdiği teknoloji sayesinde aracınızın içindeki kamera aracın altını tamamen şeffaf bir şekilde gösterebiliyor.

Teknolojinin çalışması için aracın etrafında birkaç kamera bulunuyor. Bu kameralar sürücülerin araç içindeyken göremedikleri noktayı çekiyor ve bu görüntülerin hepsi birleştirilerek araç içindeki ekrana yansıtılıyor.

Continental Act2ated Sound ses sistemi:

Günümüzde araçlarda bulunan hoparlörler oldukça fazla yer kaplıyor ve aracın ağırlığını artırıyor. Bu nedenle de Continental, aracın içindeki panelleri hoparlörlere dönüştüren bir teknoloji geliştirdi.

Continental’in geliştirdiği teknoloji, günümüzde araçlarımızdaki ses sistemlerinin yalnızca %40’ı kadar ağırlığa sahip. Ayrıca bu sistemlerin yalnızca %20’si kadar yer kaplıyor. Bu teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu haberimizi okuyabilirsiniz.

Manta5 Hidrofil eBike:

Manta5’in CES 2020’de tanıttığı Hidrofil eBike, bisiklet deneyimini suya taşıyor. Tabii sürücü yalnızca pedal gücüyle kendini götürmüyor. Hidrofil eBike, pedal gücü ve 460 watt’lık elektrikli motorun gücünü birleştirerek yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Revel scooter paylaşımı:

Günümüzde artık bisiklet kiralama sistemi ülkemizde de oldukça yaygın hale geldi. Peki, bir scooter kiralama sistemi neden olmasın? İşte Revel, bu hizmeti sağlayacak yeni bir sistem kurdu ve kiralama ücreti dakika başına 25 cent (günümüz kuruyla 1 TL 47 kuruş) olarak belirlendi.

Uygulama, size en yakın olan scooter’ın yerini gösteriyor ve siz scooter’a atlayarak istediğiniz yere park ediyorsunuz ve scooter’ı orada bırakıyorsunuz. Revel size scooterla birlikte kask bile veriyor.