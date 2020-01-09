Sony, yeni 3D Hacimsel Görsel Teknolojisi'ni CES 2020'de duyurdu. Volumetric Capture ile iyi bir ikili olan yeni teknoloji, içerik üreticileri için çok yönlü hacimsel içerik oluşturma ortamı sunuyor.

Sony, yeni 3D Hacimsel Görsel Teknolojisi'ni CES 2020'de duyurdu. Şirketin yeni Eye-sensing Light Field Display görüntü teknolojisi, standart gözlüksüz 3D ekranlarda bulunmayan yüksek hassasiyetli hacimsel gerçeklik deneyimi sağlamak için yüksek hızlı görüş sensörleri ve yüz tanıma algoritmaları kullanıyor.

Yeni görüntüleme teknolojisi, VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) içeriklerine kolayca uygulanabiliyor ve eğlence, ürün tasarımı gibi çeşitli alanlardaki içerik üreticilerine çok yönlü hacimsel içerik oluşturma ortamı sağlıyor. Yeni teknoloji, Sony'nin Volumetric Capture teknolojisi ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Volumetric Capture, hareketli görüntülerin ve TV dizilerinin yapılış şeklini dönüştüren sanal bir prodüksiyon seti sunuyor. Set, Sony Pictures stüdyosunda foto-gerçekçi hacimsel veri olarak hazırlandı ve Kristal LED ekranda arka plan görüntüsü olarak gösteriliyor. Arka plan, kameranın hareketi ile gerçek zamanlı olarak değişiyor ve son görüntünün uygun perspektif ve derinliğe sahip olmasını sağlıyor.

Sanal prodüksiyon, yönetmenlerin, görüntü yönetmenlerinin ve aktörlerin, sahneyi gerçekten oradaymış gibi deneyimlemelerini sağlayarak hayal gücünü genişletiyor. Ayrıca filmlerin prodüksiyon sürecinde yaratıcı esneklik sunuyor.

Sony'nin 3D Hacimsel Görsel Teknolojisi'ni tanıtan video