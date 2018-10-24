Çevrimiçi Oyun Mağazası'ndan Transseksüellere Gönderme

GOG.com adlı bir çevrimiçi oyun mağazası, siteyi tanıtmak isterken yanlışlıkla transeksüellerin birliği için kullanılan bir etiket ile tweet attı. Tweet kısa sürede silinmiş olsa yeterince insan görmüş oldu.

İşi pazarlama ve satış olan şirketler zaman zaman güncel olaylara göndermeler yaparak satışlarını artırmayı amaçlarlar. Fakat bu pazarlama stratejisini oluştururken değinilecek güncel öğeyi doğru şekilde seçmek, stratejinin ters tepmemesi adına büyük önem taşıyor.

Polonya merkezli bir video oyun dağıtıcısı olan GOG.com, kendi çevrimiçi mağazasını tanıtmak için attığı tweette #WontBeErased etiketini kullanmayı seçti. Ancak bu etiket, transseksüel insanlar arası birlik mesajı vermek için kullanılıyordu.

GOG.com, söz konusu etiketin kullanıldığı tweeti hemen sildi ancak tweet silinene kadar pek çok kişi tweeti görmüştü bile. Şirket, attığı tweet ile herhangi bir cinsel tercihe göndermede bulunmuyordu ancak popüler bir konudan nemalanmaya çalışmak, tepkileri beraberinde getirdi.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan GOG.com sözcüleri, etiketin yanlış bir tercih olduğunu belirttiler. Tweetin bir saldırı ya da güncel bir konuya yorum niteliği taşımadığını belirten sözcüler, yine de şirket olarak oyun dünyasına odaklanmaları gerektiğini kabul ettiler.