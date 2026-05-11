ChatGPT'ye 1 ila 100 arasında bir sayı tutmasını söylediğinizde muhtemelen 73 cevabını alacaksınız. Peki bunun nedeni ne?

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, dünya çapında her gün yüz milyonlarca insan tarafından sıkça tercih ediliyor. Tabii ki günlük bu kadar fazla kullanılması bazı ilginç olayların da ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. “Rastgele bir sayı tut.” sorusu da bunlardan biri.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Öyle ki birçok kişinin, ChatGPT’ye 1 ila 100 arasında rastgele bir sayı tut sorusunu sorduğunda aynı yanıtı alması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Herkes, yapay zekâ modelinin ilk yanıtının 73 olduğunu belirtti. Peki ChatGPT’nin rastgele rakam seçmesinin istenmesine rağmen neredeyse herkese 73 demesinin nedeni ne?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Aslında rastgele bir sayı seçmiyor

Bu durum aslında dil modellerine özgü bir davranıştan kaynaklanıyor. Yapay zekâ, böyle sorularda çoğu zaman rastgele bir sayı söylemek yerine bilerek dilde en olası görünen cevabı üretiyor. Yani kullanıcıya rastgele gibi gelen sayılardan birini yanıt olarak veriyor. Yani dil modellerinin davranışı burada güvenli, dengeli ve istatistiksel olarak insanların verdiği yaygın yanıtlara kayıyor.

73 de bu konuda en çok öne çıkan sayılardan biri. Çok sıradan bir sayı değil, çok uçuk değil ve rastgele gibi seçilmiş denebilecek tam arada bir sayı. Araştırmalara göre insanlar arasında rastgele sayı seçilmesi istendiğinde en çok tercih edilen rakamlar 3 ve 7. Bu yüzden de dil modelinin bu soruda ikisini tercih ettiğini görüyoruz. Hatta ChatGPT’ye 0 ila 50 arası bir sayı seçmesini isterseniz muhtemelen bu sefer 37 seçecektir.