Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT'nin 1 ila 100 Arasında Hep 73'ü Seçmesi Gündem Oldu: Peki Neden Aynı Sayıyı Seçiyor?

ChatGPT'ye 1 ila 100 arasında bir sayı tutmasını söylediğinizde muhtemelen 73 cevabını alacaksınız. Peki bunun nedeni ne?

ChatGPT'nin 1 ila 100 Arasında Hep 73'ü Seçmesi Gündem Oldu: Peki Neden Aynı Sayıyı Seçiyor?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, dünya çapında her gün yüz milyonlarca insan tarafından sıkça tercih ediliyor. Tabii ki günlük bu kadar fazla kullanılması bazı ilginç olayların da ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. “Rastgele bir sayı tut.” sorusu da bunlardan biri.

Öyle ki birçok kişinin, ChatGPT’ye 1 ila 100 arasında rastgele bir sayı tut sorusunu sorduğunda aynı yanıtı alması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Herkes, yapay zekâ modelinin ilk yanıtının 73 olduğunu belirtti. Peki ChatGPT’nin rastgele rakam seçmesinin istenmesine rağmen neredeyse herkese 73 demesinin nedeni ne?

İçerikten Görseller

ChatGPT'nin 1 ila 100 Arasında Hep 73'ü Seçmesi Gündem Oldu: Peki Neden Aynı Sayıyı Seçiyor?
Ekran Resmi 2026-05-11 09.36.40

Aslında rastgele bir sayı seçmiyor

Ekran Resmi 2026-05-11 09.36.40

Bu durum aslında dil modellerine özgü bir davranıştan kaynaklanıyor. Yapay zekâ, böyle sorularda çoğu zaman rastgele bir sayı söylemek yerine bilerek dilde en olası görünen cevabı üretiyor. Yani kullanıcıya rastgele gibi gelen sayılardan birini yanıt olarak veriyor. Yani dil modellerinin davranışı burada güvenli, dengeli ve istatistiksel olarak insanların verdiği yaygın yanıtlara kayıyor.

73 de bu konuda en çok öne çıkan sayılardan biri. Çok sıradan bir sayı değil, çok uçuk değil ve rastgele gibi seçilmiş denebilecek tam arada bir sayı. Araştırmalara göre insanlar arasında rastgele sayı seçilmesi istendiğinde en çok tercih edilen rakamlar 3 ve 7. Bu yüzden de dil modelinin bu soruda ikisini tercih ettiğini görüyoruz. Hatta ChatGPT’ye 0 ila 50 arası bir sayı seçmesini isterseniz muhtemelen bu sefer 37 seçecektir.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ayda 9 Bin TL’lik Google AI Ultra’nın “Ucuz” Versiyonu Geliyor

Ayda 9 Bin TL’lik Google AI Ultra’nın “Ucuz” Versiyonu Geliyor

Hugging Face Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Yapay Zekâ Modellerinin “Açık Kaynak Merkezi” Hakkında Her Şey

Hugging Face Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Yapay Zekâ Modellerinin “Açık Kaynak Merkezi” Hakkında Her Şey

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Yapay Zekâ Sektörüne Yatırımlar Sürüyor: İletişim Başkanlığı Artık Hugging Face'te!

Yapay Zekâ Sektörüne Yatırımlar Sürüyor: İletişim Başkanlığı Artık Hugging Face'te!

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

OpenAI Çığır Açacak Yeni Modellerini Duyurdu: İşte GPT‑Realtime‑2, GPT‑Realtime‑Translate ve GPT‑Realtime‑Whisper!

OpenAI Çığır Açacak Yeni Modellerini Duyurdu: İşte GPT‑Realtime‑2, GPT‑Realtime‑Translate ve GPT‑Realtime‑Whisper!

ChatGPT

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Mayıs 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı: Explorer Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Mayıs 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı: Explorer Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com