OpenAI'ın dün akşam itibarıyla kullanıma sunduğu metinden video üretme modeli Sora'yla oluşturulmuş, ağzınızı açık bırakacak videoları sizler için derledik.

OpenAI aylar önce duyurduğu metinden ultra gerçekçi videolar üretebilen yapay zekâ modeli Sora’yı dün nihayet kullanıma açmaya başladığını duyurdu. Tamamen ayrı bir ürün olarak “sora.com” üzerinden sunulan model, Plus ve Pro aboneleri için çıkışını resmen yaptı.

Sora; metinden video üretme, videoları karıştırma, görselleri hareketli hâle getirme gibi özelliklere sahipti. Biz de bu içeriğimizde kullanıcıların şimdiye kadar oluşturduğu videoları sizler için derlemek istedik. Videolar, modelin gerçekten ne kadar etkileyici olduğunu gözler önüne seriyor. Daha erken versiyonları olduğunu düşündüğümüzde tamamlanmış bir Sora’nın devrim yaratacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

Sora’yla kullanıcıların oluşturduğu bazı videolar

Gerçeğini aratmayan bir haber kanalı:

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Bu kedinin gerçek olmadığına inanmak çok güç:

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Sora ile hayal gücünüzü zorlayıp her şeyi gerçeğe dönüştürmek mümkün:

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Sokaklarda yürüyen insanlar:

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Çölde ilerleyen bir ordu:

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Bu pazardaki hiçbir şey gerçek değil:

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Şehrin ortasında yanan bir bina:

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.