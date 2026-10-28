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ChatGPT Artık iCloud Hesabınıza Bağlanabiliyor: İşte Yapabildikleri!

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OpenAI, ChatGPT'nin iCloud Mail ve Apple Takvim ile bağlantı kurmasını sağlayan yeni özelliğini kullanıma sundu.

ChatGPT Artık iCloud Hesabınıza Bağlanabiliyor: İşte Yapabildikleri!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple servislerini kullananlar artık e-postalarını ve takvimlerini doğrudan ChatGPT üzerinden yönetebilecek. Gelen kutusundaki mesajları özetlemek, belirli bir e-postayı bulmak veya haftalık toplantıları düzenlemek için farklı uygulamalar arasında gezinmeye gerek kalmayacak.

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Üstelik bu özellikten yararlanmak için ücretli bir ChatGPT aboneliğine ihtiyaç yok. Web, masaüstü ve iOS uygulamalarında kullanılabilen entegrasyon, Apple'ın e-posta ve takvim servislerini sohbet ekranına taşıyor.

Sisteme giriş için özel şifre şart

Entegrasyonu kullanmaya başlamak için önce küçük bir güvenlik ayarı yapmanız gerekiyor. Apple, standart hesap şifrenizi üçüncü taraf uygulamalarla paylaşmak yerine uygulamaya özgü şifre oluşturmanızı istiyor. ChatGPT'yi iCloud hesabınıza bağlamak için de bu şifreyi kullanmalısınız.

Kurulumun ardından @icloud.com, @me.com veya @mac.com uzantılı e-posta hesaplarınızı ChatGPT'ye bağlayabilirsiniz. Gerekli izinleri verdiğinizde asistan, e-postalarınızı okuyabiliyor ve takvim etkinliklerinizi güncelleyebiliyor. Böylece gelen kutunuzda aradığınız mesajı bulmak ya da takviminizdeki bir etkinliği düzenlemek için farklı uygulamalar arasında gidip gelmeniz gerekmiyor.

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