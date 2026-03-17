Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Chelsea-PSG Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea-PSG maçı canlı izlemek için Tabii yayın bilgilerini derledik. İşte Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

Chelsea-PSG Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
Deniz Şen Deniz Şen /

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea, rövanşta Paris Saint-Germain’i (PSG) konuk ediyor. Mücadele, saat 23.00’te başlayacak ve TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden yayınlanacak.

Platformu kullanarak Chelsea-PSG maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için Tabii üyelik süreci, paket kapsamları ve ücretlendirme modeli gibi temel bilgileri bu içerikte derledik.

Chelsea-PSG maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

16

Chelsea-PSG maçı canlı izlemek için Tabii platformuna kayıt olmak için öncelikle resmi web sitesine girmeniz ya da mobil uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Ana sayfada yer alan “Üye Ol” veya “Hemen Keşfet” butonlarından birine tıklayarak kayıt sürecini başlatabilirsiniz. Karşınıza çıkan formda ad, soyad, e-posta ve şifre gibi bilgileri doldurduktan sonra, e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girerek hesabınızı aktifleştirebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var.

17

Tabii platformunda spor içerikleri için ayrı bir paket bulunmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının önemli bir kısmı Premium abonelik kapsamında izlenebiliyor.

Peki Chelsea-PSG maçı canlı izlemek için Tabii Spor premium paket nasıl alınır?

18

  • Tabii Premium aboneliği için öncelikle tabii.com adresine gidin ya da mobil uygulamayı açın
  • Mevcut hesabınızla giriş yapın (hesabınız yoksa kısa bir kayıt işlemi oluşturun)
  • Profil menüsüne girerek “Abonelik” sekmesine tıklayın
  • Premium paket seçeneğini seçin
  • Ödeme adımını tamamlayın
  • İşlem tamamlandıktan sonra Premium üyeliğiniz aktif hâle gelir.

tabii Premium abonelik, platformun sunduğu içerik deneyimini önemli ölçüde genişletiyor. Bu paket kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının büyük bölümü canlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, birçok dizi ve filmi reklamsız şekilde izleme imkânına sahip oluyor.

Nasıl Yapılır

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Vodafone'un 5G Tarifeleri ve Fiyatları Belli Oldu

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Çıktıkları Yıllar Daha da İlginç: Grafikleriyle Günümüzde Bile Şaşırtan 10 Oyun!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com