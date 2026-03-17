Chelsea-PSG Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea-PSG maçı canlı izlemek için Tabii yayın bilgilerini derledik. İşte Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea, rövanşta Paris Saint-Germain’i (PSG) konuk ediyor. Mücadele, saat 23.00’te başlayacak ve TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden yayınlanacak.

Platformu kullanarak Chelsea-PSG maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için Tabii üyelik süreci, paket kapsamları ve ücretlendirme modeli gibi temel bilgileri bu içerikte derledik.

Chelsea-PSG maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

Chelsea-PSG maçı canlı izlemek için Tabii platformuna kayıt olmak için öncelikle resmi web sitesine girmeniz ya da mobil uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Ana sayfada yer alan “Üye Ol” veya “Hemen Keşfet” butonlarından birine tıklayarak kayıt sürecini başlatabilirsiniz. Karşınıza çıkan formda ad, soyad, e-posta ve şifre gibi bilgileri doldurduktan sonra, e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girerek hesabınızı aktifleştirebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var.

Tabii platformunda spor içerikleri için ayrı bir paket bulunmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının önemli bir kısmı Premium abonelik kapsamında izlenebiliyor.

Peki Chelsea-PSG maçı canlı izlemek için Tabii Spor premium paket nasıl alınır?

Tabii Premium aboneliği için öncelikle tabii.com adresine gidin ya da mobil uygulamayı açın

Mevcut hesabınızla giriş yapın (hesabınız yoksa kısa bir kayıt işlemi oluşturun)

Profil menüsüne girerek “Abonelik” sekmesine tıklayın

Premium paket seçeneğini seçin

Ödeme adımını tamamlayın

İşlem tamamlandıktan sonra Premium üyeliğiniz aktif hâle gelir.

tabii Premium abonelik, platformun sunduğu içerik deneyimini önemli ölçüde genişletiyor. Bu paket kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının büyük bölümü canlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, birçok dizi ve filmi reklamsız şekilde izleme imkânına sahip oluyor.