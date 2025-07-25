General Motors, geleceğin otomobil tasarımına yönelik vizyonunu yeni bir konsept modeliyle ortaya koydu. Kaliforniya’daki tasarım stüdyosunda geliştirilen araç, Corvette serisinin elektrikli dönüşümünü simgeliyor. Bu yeni konsept, hem yapısal özellikleri hem de tasarım çizgisiyle seriden ayrılıyor.

Tamamen elektrikli yapısıyla dikkat çeken yeni Corvette konsepti, General Motors’un Kaliforniya’daki tasarım ekibi tarafından geliştirildi. "California Corvette Concept" adıyla anılan araç, markanın bu yıl duyurduğu ikinci konsept modeli oldu.

Bu yıl tanıtılması planlanan üç Corvette konseptinden ikincisi olan bu model, "California Corvette Concept" adıyla karşımıza çıktı. İlk konsept, İngiltere’deki tasarım stüdyosunda geliştirilmişti ve daha çok hiper otomobil havası taşıyordu. Bu yeni model ise General Motors’un tanımına göre Güney Kaliforniya'nın tarzını yansıtan, daha özgür ve yerel dokunuşlara sahip bir çizgiye sahip.

California Corvette Concept özellikleri

Yeni konsept, ilk olarak gövde tasarımıyla öne çıkıyor. Aracın karbon fiber monokok şasisi, sivri burun yapısı ve keskin hatları dikkat çekiyor. Kanopi tipi ön cam, yukarı doğru açılarak sürücünün ve yolcunun araca girişini sağlıyor. Bu cam çıkarıldığında araç, açık hava kullanımına uygun bir pist aracına dönüşebiliyor.

İç mekânda ise kırmızı ağırlıklı, sürücü odaklı bir düzen tercih edilmiş. İki kollu direksiyonun ortasında bir ekran yer alırken, ön bölümde head-up ekran dikkat çekiyor. Aynı zamanda araçta aktif aerodinamik öğeler ve düşük oturma pozisyonu sunan prizmatik batarya yerleşimi bulunuyor.

Chevrolet, tıpkı mart ayında tanıtılan ilk konseptte olduğu gibi bu modelin de seri üretime girmeyeceğini belirtti. California Corvette Concept’in asıl amacı, markanın gelecekte nasıl bir tasarım çizgisi izleyeceğine dair ipuçları vermek.