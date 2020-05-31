Dunkirk, Inception ve The Dark Knight üçlemesiyle bilinen ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet, yönetmenin tüm filmlerini geride bırakacak. 'Patlayıcılığı' ile şimdiden gündem olan filmde bir Boeing de çarpışmalardan nasibini alıyor.

Filmleri arasında Memento, The Prestige, Interstellar, Inception ve Kara Şövalye üçlemesi de bulunan ünlü İngiliz yönetmen Christopher Nolan, yeni filmi 'Tenet' ile birlikte bir kez adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Filmlerindeki aksiyon sahneleri ve büyük prodüksiyonlarıyla bilinen Nolan, yeni filmiyle birlikte tüm bilinenleri bir kez daha alt üst etmeye hazırlanıyor.

Büyük bütçeli filmlerle adından söz ettiren Nolan'ın yeni filmi Tenet hakkında bildiklerimiz henüz sınırlı olsa da filmin yayınlanan ilk resmi fragmanından gördüklerimiz, Tenet'in yönetmenin en 'patlayıcı' filmi olacağını gösteriyor. Başka şeylerin yanı sıra, fragmanda bir binaya girerek patlayan bir Boeing 747 uçağını görüyoruz. Fragmandan anladığımız kadarıyla filmde casuslar, zaman manipülasyonu ve bazen geriye doğru giden harika sahneler görüyoruz.

İşte Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'in fragmanı:

Filmde patlatılan Boeing 747, herhangi bir özel efekt ya da bilgisayar üretimli görüntüleme (CGI) kullanılmadan, gerçek anlamıyla patlatılmış. Yakın zamanda verdiği bir röportajda Nolan, prodüksiyon açısından bunun en uygun alternatif olduğunu belirtiyor. Yönetmen bu sahneyi ilk başta tasarlarken uçağın çarpmasını minyatür setlerle ve CGI yardımıyla çekmeyi planlamış ancak gerçek bir uçak alıp bu sahneyi kamera önünde çekmenin, minyatür setler kurup bu sahneyi CGI yardımıyla hazırlamaktan daha uygun olacağına karar vermiş.

Sadece çarpma ve patlama sahneleri en büyük sorun değil. Aynı zamanda aksiyon sahnelerinde yer alan aktörler de bu sahnelerin çekimi nedeniyle oldukça zorlanmış. Filmin yıldızı John David Washington, bazı zamanlarda yataktan çıkamadığını, bazı haftalarda bu işi bitirmeye gücünün yetmeyeceğini düşündüğünü söylüyor. Washington, 'Bunun yüzünden öleceğim' diye düşünüyormuş.

Nolan'a göre Tenet, şimdiye kadarki en aksiyon dolu filmi olacak. Yönetmene göre bu filmi en iyi şekilde deneyimlemek ancak büyük bir perdede mümkün. COVID-19 pandemisi nedeniyle sinemaların kapanması bu zevkin ertelenmesine neden olabilir. IMAX CEO'su Richard Gelfond, ABD'de Christopher Nolan'dan daha fazla sinemaların açılması için baskı yapan biri daha olmadığını belirtiyor. Tenet‘ın daha önce açıklandığı gibi 17 Temmuz’da vizyona girip giremeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.