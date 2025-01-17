Google, Chrome'da yapay zekâ destekli yeni bir özelliği test etmeye başladı. "PermissionsAI" isimli özellik, internet sitelerinden gelen konum takibi ve açılabilir bildirim izinleri için bizim yerimize karar verecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome için efsane bir özelliği test etmeye başladı. Chrome'un Canary sürümünde test edilebilen özellik, "PermissionsAI" olarak isimlendiriliyor ve kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor. Zira bu özellik, sitelerle ilgili kararları bizim yerimize alacak.

Chrome'un test aşamasına gelen yeni özelliği, adından da anlaşılabileceği üzere yapay zekâdan güç alıyor. Geçmiş alışkanlıklarınızı inceleyen yapay zekâ, aktif edildiği zaman sizin yerinize karar veriyor. Böylelikle internet sitelerinin açılabilir bildirim veya konum gibi izin talepleriyle sizin uğraşmanıza gerek kalmıyor. Yapay zekâ, izin verip vermeyeceğinize sizin yerinize karar verecek.

PermissionsAI özelliği Gemini'dan güç alacak!

PermissionsAI özelliği, Google'ın üretken yapay zekâ modeli Gemini'dan güç alıyor. Geliştirici ekip, bu özellik için Gemini'ın en küçük versiyonu olan Gemini Nano'nun v2 sürümünü kullanıyor. Bunun çok mantıklı olduğunu söyleyebiliriz çünkü Gemini Nano v2 ile Chrome'a ekstra yük binmemiş olacak.

Google, test aşamasındaki özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı gibi sorular henüz yanıtsız. Ancak şirketin Google'daki Gemini hamlelerini düşünecek olursak bu özelliği geciktirmeden son kullanıcıya ulaştıracaktır.