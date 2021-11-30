Ulusal Süt Konseyi, toptan çiğ süt fiyatının litre başına 3,2 TL’den 4,7 TL’ye çıkarıldığını, yani %46,9’lik zam yapıldığını açıkladı. TMO ise hububat satışına bir sonraki hasat dönemine kadar ‘uygun fiyatlardan’ devam edeceğini açıkladı.

Türk Lirası’nın son haftalarda büyük bir hızla yaşadığı değer kaybı, beklendiği gibi tüm sektörleri etkilemeye devam ediyor. Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybıyla ürünlerin üretim maliyeti artıyor, bu maliyet artışı da tüketiciye de yansıyor. Sonuç olarak yalnızca son birkaç haftada pek çok ürünün fiyatlarında ciddi oranlarda zam gördük.

İşte bu ürünlerin arasına çiğ süt de katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında artan maliyet baskısı nedeniyle çiğ süt fiyatının yeniden değerlendirilmesi kararı alındığını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından Ulusal Süt Konseyi, toptan çiğ süt fiyatının litre başına 3,2 TL’den 4,7 TL’ye çıkarıldığını, yani %46,9 artırıldığını açıkladı.

“Fiyatlar, enflasyon artmasın diye düşük tutuluyordu”

Ulusal Süt Konseyi, açıklamasında “Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir.” ifadelerine yer verdi. Süt sektör temsilcileri, geçen haftaki açıklamalarında çiğ süt fiyatlarının enflasyonu artıracağı gerekçesiyle kamu tarafından düşük tutulduğunu belirterek, yem ve girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle fiyatların artırılması çağrısında bulunmuştu.

Süt fiyatlarının güncellenmesinin yanı sıra Gıda Komitesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üretici ve vatandaşların fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için yeni hasat dönemine kadar ekmeklik buğday ve yemlik hububat satışına “uygun fiyatlardan” devam edilmesine karar verdi. Türkiye’de hububat hasadı genelde mayıs ayında başlıyor.