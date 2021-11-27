Gıda sektöründe yağdan tutun una kadar hemen her şeye zam gelirken pek çok abur cuburun üreticisi olan Ülker'de bu zamlardan nasibini aldı.

Doların 13 olması ile hem teknoloji hem de diğer sektörlerde bazı satışlar durdurulurken bazı ürünlerin fiyatları ise zamlandı. Tabii ki gıda sektörü de bu zamlara dayanamadı. Birkaç gün önce ürkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası'nın ekmeğe getireceği rekor zammı açıklamasının ardından tekrar akaryakıta zam gelmesi ve bazı marketlerde ürünlere kota koyulması pek çok vatandaşı çileden çıkarmıştı.

Tüm bu zamların üzerine piyasadaki pek çok abur cuburun üreticisi olan Ülker'in de ürünlerine zam yapacağı açıklandı. %35 olarak açıklanan bu zammın ardından ise maalesef vatandaşın ne tatlı yemeye ne de tatlı konuşmaya hali kalmayacak gibi görünüyor.

Yeni fiyatlar yıl sonunda raflara yansıyacak

Yapılan açıklamada Ülker ürünlerine gelen %35 oranındaki zammın 6 Aralık 2021 tarihinde etiketlere yansıyacağı belirtildi. Ne yazık ki ufak tefek abur cuburlara bile gelen bu zam yüzünüdeki 'tatlı' gülümsemeyi silip atmaya yetecek.

İşte 6 Aralık'tan itibaren geçerli olarak yeni fiyatlar;