TikTok kullanıcıları arasında başlayan bir akım, bir anda tüm sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Çileklerini ılık tuzlu suyla yıkayan insanlar, çileklerinin içerisinden küçük kurtların çıktığını gördü.

Bugün Twitter’a girdiyseniz gündemde #çilek etiketinin yer aldığını görmüşsünüzdür. Birçok kişinin severek tükettiği bu meyvenin gündemde yer almasının sebebiyse TikTok kullanıcıları tarafından başlatılan bir akım.

TikTok kullanıcıları tarafından başlatılan bu akımda, insanlar çileklerini tuzlu suyla yıkıyorlar. Çileğin gündem olmasına sebep olan şeyse buradan sonra başlıyor. Tuzlu suyla yıkanan çileklerin içerisinden küçük kurtların çıktığı görülüyor.

Çileklerin içerisinden çıkan böcekler ve kurtlar:

Kiraz sirke sineği olarak adlandırılan sinek, yumurtalarını çileklerin içerisine bırakıyor. Çilekler ılık tuzlu suyla yıkandıklarındaysa küçük yumurtalar, beyaz kurtlar olarak ortaya çıkıyorlar. Peki, neden?

Florida Üniversitesi’nden Sriyanka Lahiri, bu durumu şöyle açıklıyor: “O kadar sinsi ki marketlere kadar geçebilen tek zararlı böcek türü bu. Bu tür, çıplak gözle görülemeyecek kadar güzel yarıklar oluşturabiliyor ve yumurtalarını oraya bırakabiliyor.”

Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi’nin (FDA) yediğimiz yemeklerdeki ‘kusurların’, ki bunların içerisine böcekler de dâhil, güvenlik seviyesiyle ilgili bir kılavuzu bulunuyor. FDA’ya göre devasa miktarlarda tarım ilaçları kullanmadan yiyeceklerden tüm haşeratları tamamen temizlemek mümkün değil.

Tabii bu durum şu an için bize ‘anormal’ gelse de günlük besinleri arasında böcek yemeyi tercih eden insanlar da bulunuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu, dünya genelinde 2 milyar insanın günlük diyetlerinin bir parçası olarak böcek yediğini tahmin ediyor.

Belki de birçoğumuz taze meyve ve sebze yerken ya da günlük yaşantımız içerisinde birkaç böcek yuttuğumuzu kabullenmiştik ancak bunun videolu bir şekilde kanıtlanmasına gerçekten ihtiyaç var mıydı; bunun yanıtını size bırakıyoruz.