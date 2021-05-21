Çin'de arka arkaya şiddetli depremler meydana geldi. Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen 6,4 şiddetindeki depremin ardından akşam saatlerinde de 7,4 şiddetinde bir deprem meydanda geldi.

Bugün sabah saatlerinde Çin'in kuzeybatısında 6,4 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Bir kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından henüz gün bitmeden Çin'den bir büyük deprem haberi daha geldi.

Çin'in Qinghai eyaletinde Madoi ilçesi yakınlarında meydana geldiği söylenen depremin şiddeti farklı kaynaklarda 7,0 ve 7,4 olarak yer alırken Çin'de yerel eyalet yetkililerinden gelen ilk açıklamalarda bazı binaların yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. Depremin derinliği ise 10 km olarak belirlenmiş durumda.

En az 9 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi geldi:

Gelen ilk bilgilerde iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken şu an için tespit edilen 9 kişinin enkaz altında kaldığı açıklandı. Eyalet yetkililerinin binalara geri dönülmemesi duyuruları yaptığı bildirilriken aynı zamanda heyelan sebeebiyle bazı yolların kapandığı bilgisi de paylaşıldı.

Deprem sonrası telefon, elektrik ve internet hatlarının çalışmaya devam ettiği söylenirken, eyalet yetkilileri binalara geri dönülmemesi ve hasarlı binalardan uzak durulmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Yerel medyada yer alan haberlerde, deprem anında panikle evlerini ve iş yerlerini terk eden kişilerin görüntüleri paylaşıldı.

Deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yapan AFAD da Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası herhangi bir yardım talebi olmadığını öğrendiklerini ve gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.