Çin Haber Ajansı, Yapay Zekalı Spiker Kullanmaya Başlayacak

Çin Haber Ajansı Xinhua, yapay zeka destekli erkek spikerden sonra, yine yapay zeka tabanlı kadın spiker kullanmaya başlayacağını da duyurdu.

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada Xin Xiaomeng adlı tamamen bilgisayar tarafından üretilmiş yapay zekalı bir kadın haber sunucusunu önümüzdeki ay kullanmaya başlayacağını duyurdu. Xinhua'ya göre yeni nesil haber sunucusu, kendi tanıtımını mart ayının başındaki "Two Sessions" siyasi toplantılarında yapacak.

Haber ajansı, yapay zekadan oluşan haber sunucusunun pembe ve kestane rengi bir elbise giymiş fotoğrafını da yayınladı. Xin Xiaomeng, haber ajansı için çalışacak olan yapay zeka tabanlı ikinci haber spikeri konumundayken Sogou arama motoru ile birlikte geliştirilmiş.

Sogou, daha önce kanalın İngilizce bültenlerde kullanılmak üzere dünyanın ilk yapay zekalı erkek haber spikerinin de geliştirilmesinde yardımcı olmuştu. Xim şu an için Çince konuşuyor olsa da gelecekte İngilizce konuşup konuşmayacağı konusunda herhangi bir bilgi yok.

Burada bahsettiğimiz yapay zeka, sunucunun seslerini, dudak hareketlerini ve yüz hareketlerini oluşturmak için kullanılırken gerçek insanların hareketlerine oldukça benziyor. Gelecekte yapay zekanın ve insansı robotların hayatımızda büyük yer kaplayacağı kesin gibi görünüyor.