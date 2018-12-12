Artık hayatımızın neredeyse her alanına giren yapay zeka son 2-3 yıldır çok popüler olduysa da devletlerin bu konudaki yatırımları bundan çok daha öncesine dayanıyor. Özellikle Çin hükümetinin son 10 yılda yaptığı araştırmaların yüzde 400 artırması bu konuda öncü olmak istediğini de gösteriyor.

AI Index’in yeni yayınladığı verilere göre, dünyadaki yapay zeka üzerine çalışmaların %87’si akademilerden geliyor. Yayınlanan rapordaki yapay zeka ve sektör bağlantısı, akademik ve hükümet destekli araştırmaların sayısındaki hızlı artışı gözler önüne seriyor.

Son 20 yıldır trend olan bu konuda Çin’de çok yüksek bir artış yaşanıyor fakat bu artış özellikle hükümet ile bağlantılı. Çin hükümetinin bu konuda yaptığı araştırmalar, 2007-2017 arasında %400 arttı. 2007’de 188 çalışma yapılırken, 2017’de 957 çalışma yapıldı.

Aynı süre içerisinde, ABD hükümeti 351 çalışmadan 670 çalışmaya çıkarak %90’lık bir artış yaşadı. Avrupa ise 953’ten 1481’e çıkarak %55’lik bir artış yaşadı. Bu demek oluyor ki, Çin hükümeti son on yılda yaptığı yatırıma rağmen hâlâ Avrupa’yı yakalayabilmiş değil fakat bu hızla devam ederse çok yakında Avrupa’yı da gölgede bırakacaktır.

Çin hükümetinin Alibaba ve Tencent gibi yapay zeka üzerine çalışan firmalarla yakın ilişkilerinin bulunması, kendilerine çok büyük bir avantaj sağlıyor.