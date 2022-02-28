Can Sıkıntısından İnsanı Yaratan Mitolojik Tanrıça Nü Wa

En kapsamlı yazılı tarihe sahip olan millet hiç şüphesiz ki Çin halkı. Peki bu geniş kültür birikiminin sahip olduğu mitolojilerin en meşhur tanrısı ile tanışmak ister misiniz?

Mitoloji, bildiğimiz üzere din ve kültürel tarihlerde insanlık ya da evrenin yaratılışı ile ilgili gelenek ve inançların dayandırıldığı hikâyelerdir.

Bizler genel olarak Yunan ve Mısır Mitolojileri’ne aşina olsak da kültür olarak daha gelişmiş fakat uzak bağlarımızdan ötürü hakkında pek de fikrimiz olmayan Çin Mitolojisi’ni incelemeye karar verdik. Çin Mitolojisi deyince de akla gelen ilk unsur şüphesiz Tanrıça Nü Wa.

Nü Wa’nın doğuş hikâyesi ve kökeni

Nü Wa ya da diğer adıyla Nü Gua, Çin Mitolojisi’nin en popüler tanrıçalarından biri. Yaratıcı bir tanrıça olarak bilinir. Adının kökenine inecek olursak eğer; Nü, Çincede kadınlar ya da dişiler için kullanılan bir ön addır.

Nü Wa kelimesinin ise bilinen bir anlamı yok, tanrıçaya özgü bir kelime olduğunu söyleyebiliriz fakat Çin Mitolojisi ile ilgili araştırmalar yapıp yayımlayan Anne Birrell, bu ismi “sevimli” olarak tercüme eder. Ayrıca Su Mitolojisi’nden ötürü kurbağa olarak da yorumlanabileceğini ekler. Yine dil tarihçilerine göre salyangoz anlamı da çıkabilmektedir. Çeşitli kaynaklar da yılan kelimesi de geçer. Anlayacağınız üzere, bu konuda bir fikir birliğinden söz etmek mümkün değil.

Nü Wa'nın sıkılmaktan da sıkılıp insanı yaratmaya karar vermesi

Efsaneye göre; Tanrıça Nü Wa, bir gün sıkılmaya başlar ve sırf sıkıntısını gidermek için canlılar yaratır. Nü Wa; sıkılmaya başladığı günlerin ilkinde tavuk, ikinci gününde köpek, sonraki günlerde ise sırasıyla koyun, domuz, boğa ve at yaratır. Yarattığı hiçbir canlı sıkıntısını gideremeyince artık son çare olarak yedinci günde insanı yaratmaya karar verir.

İnsanı yaratmak Tanrıça Nü Wa’nın hoşuna gitti

Nü Wa, insanı yaratabilmek için avuçlarına bir miktar sarı toprak (kil) aldı ve çeşitli şekiller vererek insanı yarattı. İnsanları yaratırken onların dik durması için de ip kullandı. Daha sonra bir insan daha yarattı, ardından bir tane daha ve bir tane daha... Bütün dünyayı insanla doldurmak istiyordu fakat bunun için biraz hızlanması da gerekirdi.

Tanrıça da olsanız bazen daha hızlı olmanız gerekebilir

Nü Wa, belirli bir sayıya ulaştıktan sonra eline bir ip alır, ipi çamura bandırır ve ipi etrafında sallar. İpten etrafa saçılan her çamur parçasından bir insan yaratmış olur. Bazen de ip yerine bir sopa kullanır.

Nü Wa’nın kendi elleriyle özenerek yarattığı insanlar, soylu insanlar olarak kabul edildi ve nesilden nesile de bu soyluluk geçti. Zengin, güzel, yakışıklı ya da mevki sahibi insanlar Nü Wa’nın elleriyle şekil vererek yarattığı insanlar olarak kabul edildi. Diğer insanlar ise sopa ya da ipten yayılarak yaratılan insanların soyu olarak kabul edildi.

Nü Wa’nın gökyüzünü onarması

Cennetin hasarlı olan 4 sütunundan birini onarması ile de bilinen Nü Wa; Su Tanrısı Gonggong ve İmparator Tanrı Zhuanxu arasındaki savaştan ötürü gökyüzündeki maviliğin ortasında oluşan dev deliği de onarmak istedi.

Nü Wa, bu deliği onarmak istiyordu çünkü delikten içeri dünyaya birçok felaket girdi. Nü Wa, en sonunda yarattığı insanların zulüm yaşamasına dayanamayarak odun, ateş, toprak, metal ve su elementlerini kullanarak gökyüzünü onardı.

Evliliğin de tanrıçası Nü Wa

Gökyüzünün onarılmasından sonra, bu güzel gelişmenin üzerine Göklerin Tanrısı; Nü Wa’nın, kardeşi Fu Xi (fuşi) ile evlenmesini emreder. Fu Xi, İmparator Tanrı’dır ve Nü Wa’dan 3 ay daha küçüktür. Nü Wa ve kardeşi Fu Xi, Göklerin Tanrısı’nın emrine uyarak evlenirler. Evliliğin meyvesi olarak da insan soyu türemeye devam eder.

Nü Wa ile Fu Xi’nin evliliğinin meyvesi olarak insan nüfusuna birçok insan katıldı. Bilinen ilk tanrı evliliği olduğu için Nü Wa, evliliği de sembol eden bir tanrı olarak ön plana çıktı. Bu sebeple Çin’de bugün bile çok büyük saygı görmektedir.

Çinlilerin yelpaze kullanma alışkanlığı da Tanrıça Nü Wa’ya dayanıyor

Hayatınız boyunca bir kez bile olsa Çin yapımı filmlerde yelpaze kullanan Çin kadınlarına rastlamışsınızdır. Instagram’da düğün pozu veren Çinli çiftlerin de elinde mutlaka bir yelpaze bulundurması dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu gelenek Nü Wa’ya uzanmaktadır.

Nü Wa ve Fu Xi, evlendikleri gün çok büyük bir utanç içindeydiler çünkü kardeştiler ve ilk kez böyle bir samimiyette bulunacaklardı. Beraber olacakları ilk gece ve ardındaki her gecede utandıkları zamanlarda çimlerden yaptıkları yelpazeleri yüzlerine tuttular. Zamanla bu bir düğün pozu geleneğine dönüştü.

Bugün Çin’de halen Evlilik Tanrıçası olarak da adlandırılan Nü Wa, mutlu bir evlilik sürmek isteyen çiftlerin dua edip andığı ve saygı duyulan bir tanrıçadır.

Yin ve Yang ile Nü Wa’nın bağı

Bazı çeşitli kaynaklarda Yin ile Yang’ın temelinde Nü Wa ile Fu Xi’nin olduğu geçmektedir. Nü Wa, Yin ve kadınlığı temsil ederken; Fu Xi ise erkekliği ve Yang’ı temsil eder.

Nü Wa hakkında diğer bilinenler

Chu Ci (bilinen en eski ikinci Çince şiir antolojisi) ve Shuowen Jiezi (Çin’in bilinen en eski sözlüklerinden biri)’de de Nü Wa’ya ve Nü Wa’nın hikâyesine yer verildiği görülmektedir.

Nü Wa, Fengshen Bang (Investiture of the Gods) romanında Yılan Tanrıça olarak adlandırılmıştır. Bazı eserlerde de yılana benzer bir şekilde tasvir edilmiştir. Son olarak Çin’in geleneksel enstrümanlarından biri olan bambu flütünü (lu sheng) de Nü Wa’nın yarattığı söylenir.

Peki ya sizler daha önce Çin Mitolojisi ile tanışmış mıydınız? Çin Mitolojisi ve Nü Wa hakkında neler biliyordunuz ve Nü Wa hakkında neler düşünüyorsunuz? Gelecek içeriklerde sizleri hangi mitolojik tanrı ya da tanrıçalar ile tanıştırmamızı istersiniz? Bu ve diğer tüm fikirlerinizi yorumlar bölümünde bizlere iletebilirsiniz.

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