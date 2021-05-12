Sinovac Koronavirüs Aşısının Gerçek Yaşamdaki Sonuçları

Endonezya, Çin'de üretilen koronavirüs aşısı ile ilgili "gerçek yaşam" istatistiklerini araştırdı. Yapılan açıklamalarda, aşının etkisinin faz-3'te açıklanandan daha yüksek olduğu açığa çıktı. Sinovac, bu gelişmeye ek olarak Türkiye dahil 5 ülkeye aşı üretimi lisansı verildiğini açıkladı.

Endonezya hükümeti, Çin tarafından üretilen koronavirüs aşısı "CoronaVac" ile ilgili dikkat çeken bir istatistik paylaştı. Başkent Cakarta'da çalışan ve CoronaVac aşısı vurulmuş olan 25 bin 374 sağlıkçının ikinci dozu vurulduktan 28 gün sonraki verilerini inceleyen hükümet yetkilileri, böylelikle aşının "gerçek yaşam" sonuçlarına ulaşmış oldu. Yapılan açıklamalar, Çin'de üretilen koronavirüs aşısının tahmin edilenden de etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

Gerçek yaşam istatistiklerinin sonuçlarına göre CoronaVac aşısının ölümden koruyuculuk oranı yüzde 100. Aşının, hastalığın bulaşmasına karşı engelleyici etkisinin ise yüzde 94 olduğunu söyleyen yetkililer, aşı vurulduktan sonra 7 günde hastaneye yatış oranının yüzde 96 olduğunu açıkladılar. Taraflar, bu istatistiklerden faydasıyla memnunlar.

İstatistikler, faz-3 çalışmasından daha yüksek oranlar veriyor

Sinovac, geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili faz-3 çalışmalarını bir süre önce açıklamıştı. Endonezya'dan gelen gerçek yaşam istatistikleri, aşının gerçek hayattaki etkisinin teorik hesaplamaların üstünde olduğunu gözler önüne seriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinovac CEO'su Yin Weidong, gerçek yaşam verilerinin de en az bilimsel veriler kadar önemli olduğunu, bu verilerin en kısa sürede partnerlerle paylaşılacağını söyledi.

Sinovac, aşının Türkiye'de üretilmesi için lisans verdi

CoronaVac isimli aşının gerçek yaşam sonuçları umutlandırırken, bu aşıyla ilgili başka bir gelişme de yaşandı. Weidong, aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye üretim lisansı verildiğini açıkladı. Aşı üretimi için lisans verilen diğer ülkeler ise Mısır, Malezya, Brezilya ve Endonezya olarak açıklanırken bu durum, bir günde üretilen aşı sayısının ciddi oranda artmasını sağlayacak. Konuyla ilgili nisan ayında bir açıklama yapan Yin Weidong, şirketin her gün 6 milyon doz civarında aşı üretimi yaptığını açıklamıştı.