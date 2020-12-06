Bill Gates Salgının Kontrol Altına Alınacağı Tarihi Açıkladı

Milyarder iş insanı Bill Gates, geçtiğimiz gün yaptığı yeni açıklamasında koronavirüs salgınının 2021 baharına kadar tamamen kontrol altına alınacağını söyledi. Bill Gates'in daha önce koronavirüs salgını hakkında paylaştığı öngörüler büyük oranda doğru çıkmıştı.

Daha önce küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliği gibi hayırsever önceliklere daha fazla zaman ayırmak için Microsoft'taki görevinden ayrılan Bill Gates, koronavirüs hakkında yaptığı yorumlarla gündemde kalıyordu. Ünlü iş insanı bugün de yeni bir açıklama yaptı.

Bill Gates, NBC'nin Today programına katılarak koronavirüs salgınının ne zaman kontrol altına alınacağına dair yorumlarını paylaştı. Gates, salgının 2021 yılının ilkbahar aylarında tamamen kontrol altına alınmış olabileceğini ifade etti. Bill Gates, bundan daha önce koronavirüs hakkında daha sonra doğru çıkan birkaç beklentisini daha paylaşmıştı.

Bill Gates'in daha önce salgın hakkında paylaştıkları:

Bill Gates, bundan yıllar önce, 2015 yılında dahi dünyaya dair ilk beklentisini söylemişti. Gates, önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bunun muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacağını belirtmişti. Bugün Gates'in ölüm sayısı tahmininin 10'da birini geçmiş durumdayız.

Bill Gates, bundan yaklaşık 7 ay önceyse olası bir aşının tahmini ne zaman çıkabileceğine dair bir yorum yapmıştı. Gates, aşının 9 aya hazır olacağını söylemişti. Aradan geçen aylar sonucunda ilk aşılamaların bu ay içinde başlayacağını göz önüne alırsak Gates, yine doğru bir yorum yaptı.

Ayrıca Gates, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada COVID-19 aşılarının dağıtılacağı tarihi de 2021 Şubat olarak gösterdi. Gates, "Şubat ayına kadar hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" ifadesini kullandı. Bill Gates'in öngörülerinin bir kez daha doğru çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.