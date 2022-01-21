Özgür Demirtaş, Twitter hesabında sorduğu bu matematik sorusunun ortaokul seviyesinde olduğunu iddia etti fakat anket sonuçlarına ve cevaplara bakılırsa çoğu kişiyi zorlayan bir soru oldu.

"11 yaş seviyesini ölçelim" diyerek laf dokunduran ve challenge yaratarak etkileşimin artmasını sağlayan Özgür Demirtaş, istediği hiti almış görünüyor. Çünkü 190.000'den fazla katılım sağlandı. Soruya geçmeden önce baştan uyaralım, muhtemel cevabın çözüm yöntemi "bakış açınızla" alakalı. Bu ufak ipucu sayesinde cevabı bilme ihtimaliniz artacak! İşte Özgür Demirtaş'ın sorduğu o soru: Ankette "4" cevabını verenlerin oranı daha yüksek fakat yine de açık ara öne çıkan bir cevap bulunmuyor. Peki sizce cevap kaç? Kendisi cevabı açıklamadı fakat muhtemel cevap 4 olabilir. Harf sayısına dikkat! Cevabı Görmek İçin Tıklayın Bazıları matematik odaklı bir çözüm beklediği için çeşitli tartışmalar döndü. Kimisine göre işlem odaklı bir çözümü olmalıydı... Kimisine göreyse gerçek bir mantık sorusuydu Peki siz ne düşünüyorsunuz? İLGİLİ HABER Çözebilir misin? Abartı Derecede Zor Olduğu Söylenerek Viral Olan İlkokul 3. Sınıf Matematik Sorusu

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