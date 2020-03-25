Cinsiyetin Yaşam Süresine Etkisini İnceleyen Çalışma

Bilim insanları, cinsiyetin yaşam süresine etkisini açıklamak için vahşi hayvan türleri üzerinde yeni araştırmalar yaptı. Çalışmanın sonucu, insanlarda ortalama kadın ve erkek ömrü farkının sebeplerini anlamaya yardımcı olacak.

Kadınların ortalama yaşam süresi, erkeklerin yaşam süresinden %8 daha uzun. Vahşi memeliler arasında yapılan araştırmada ise incelenen türlerin %60'ında dişilerin erkeklerden ortalama %18.6 daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Bu oran, farklı memeli gruplarında değişkenlik gösteriyor.

Fransa'nın Lyon Üniversitesi'nden Jean-François Lemaître liderliğindeki uluslararası bir bilim ekibi, 101 vahşi memeli türüne ait 134 popülasyonda cinsiyete bağlı yaşam süresini araştırdı. Yapılan çalışmada, cinsiyetin yaşam süresine etkisinin türler arasında son derece değişken olduğu gözlemlendi.

Dişiler sürekli olarak erkeklerden daha uzun yaşasalar da, ölüm riskinin erkeklerde dişilerden daha hızlı artmadığı ortaya çıktı. Bilim insanları, hayvanların ömründe çevresel koşullar, hayatta kalma ve üreme gibi daha karmaşık faktörlerin rol oynadığını düşünüyor.

Dişiler ve erkekler arasındaki yaşam süresi farkı, üreme ve hayatta kalma arasında bir denge ile çevresel koşullar tarafından şekillendirilir. Bazı türlerde, erkekler cinsel rekabete ve üremeye daha fazla kaynak ayırıyorlar. Bu da, cinsiyetlerinden kaynaklı olarak ömürlerini etkileyebiliyor.

Cinsiyet farkı için bir başka olası açıklama da erkeklerin dişileri koruması. Doğum yapmak ve yavrulara bakmak, dişilerin sağlıklarından kaynak ayırmalarını gerektiriyor ancak her iki ebeveyn de yavrularını yetiştirmek için ortak bir çaba içine girdiklerinde bu kaynak azalıyor.

Bilim insanları, cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılıkların yaşam süresini ne ölçüde etkilediğini ölçmek için, vahşi memelilerin verilerini hayvanat bahçesindeki memelilerle karşılaştırmayı planlıyorlar. Araştırmanın sonuçlarının, insan ömrünü neyin etkilediğini anlamaya katkıda bulunacağı düşünülüyor.

Çalışmanın yazarları erkek ve kadın ömrü arasındaki farklılıkların, yerel çevre koşulları ve cinsiyete özgü üreme biyolojisi arasındaki karmaşık etkileşimlerle şekillendiğini söylüyorlar. Daha fazla araştırmanın her iki cinsiyette de yaşlanmanın altında yatan evrimsel köklere yenilikçi bakış açısı sağlayacağını söylüyorlar.