Haziran 2026 döneminde Citroën, binek ve hafif ticari araç modellerinde sunduğu avantajlı kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Bu içerikte Citroën’in güncel finansman fırsatlarını, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan ödeme seçeneklerini bir arada bulabilirsiniz.

Yeni araç satın almayı düşünenler için kredi koşulları, en az araç seçimi kadar önemli hale gelmiş durumda. Citroën de Haziran 2026 kampanyaları kapsamında hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu modellerinde çeşitli finansman destekleri sunarak farklı bütçelere hitap eden seçenekler hazırlıyor. Özellikle Ami ve ë-C3 Aircross gibi modellerde sunulan %0 faizli kredi fırsatları, markanın kampanyalarını öne çıkaran detaylar arasında yer alıyor.

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Bu rehberde Citroën’in Haziran 2026 dönemine özel kredi kampanyalarını detaylı şekilde inceleyecek, Ami, ë-C3 Aircross, C5 Aircross Hybrid ve Berlingo gibi öne çıkan modeller için sunulan finansman avantajlarını ele alacağız. Ayrıca kampanya kapsamındaki kredi tutarları, vade seçenekleri ve ticari araçlara yönelik özel fırsatlar hakkında da genel bilgilere ulaşabileceksiniz. Haziran ayında bazı modellerde %0 faizli kredi seçenekleri ve alternatif nakit indirim fırsatları sunuluyor.

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Citroen Ami Kampanyası

Citroen Ami, avantajlı finansman seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor. Kampanya kapsamında 270.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunulurken, alternatif olarak versiyona göre değişiklik gösteren nakit alım indirimlerinden de yararlanmak mümkün oluyor.

Citroen ë-C3 Aircross Kampanyası

Citroen ë-C3 Aircross, avantajlı finansman desteğiyle elektrikli SUV sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında 300.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sağlanarak, yeni ë-C3 Aircross modellerine daha kolay ulaşılabiliyor.

Citroen Berlingo Kampanyası

Citroen Berlingo, farklı ihtiyaçlara hitap eden finansman seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kampanya kapsamında 600.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunulurken, tüzel müşteriler için ise 1.000.000 TL’ye varan kredi imkânı 12 ay vadede %1,45 faiz oranıyla sağlanıyor. Kampanya koşulları seçilen versiyona göre değişiklik gösterebiliyor.