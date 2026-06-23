Citroen Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

2026 Citroen sıfır araç fiyat listesi, güncel kampanyalar, indirimler ve kredi fırsatlarını keşfedin. Citroen C3, C4, C5 Aircross, Berlingo ve hafif ticari modellerine özel avantajları inceleyin.

Konfor odaklı tasarımı, yenilikçi teknolojileri ve geniş ürün gamıyla öne çıkan Citroen, 2026 yılında sunduğu fiyat avantajları ve finansman kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Binek ve hafif ticari araç segmentlerinde yer alan C3, C4, C5 Aircross, Berlingo ve Ami gibi modeller, farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

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Bu içerikte 2026 Citroen sıfır araç fiyat listesi, güncel indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatlarına ilişkin merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz. Citroen modellerine özel nakit alım avantajları ve finansman seçenekleri sayesinde bütçenize uygun aracı daha avantajlı koşullarla satın alabilirsiniz.

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Citroen tüm modeller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Ami 585.000 TL 555.000 TL Elektrikli e-C3 1.545.000 TL 1.420.000 TL Elektrikli e-C3 Aircross 1.760.000 TL - C4 Hybrid 145 2.060.000 TL 1.890.000 TL Elektrikli e-C4 2.295.000 TL 2.100.000 TL C4 X Hybrid 145 2.060.000 TL 1.890.000 TL Elektrikli e-C4 X 2.255.000 TL 2.100.000 TL C3 Aircross Hybrid 145 2.155.000 TL 2.160.000 TL Yeni C5 Aircross Hybrid 145 2.650.000 TL 2.375.000 TL Yeni e-C5 Aircross 2.430.000 TL -

Citroen Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Citroen Ami Kampanyası

Citroen Ami, avantajlı finansman seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor. Kampanya kapsamında 270.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunulurken, alternatif olarak versiyona göre değişiklik gösteren nakit alım indirimlerinden de yararlanmak mümkün oluyor.

Citroen ë-C3 Aircross Kampanyası

Citroen ë-C3 Aircross, avantajlı finansman desteğiyle elektrikli SUV sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında 300.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sağlanarak, yeni ë-C3 Aircross modellerine daha kolay ulaşılabiliyor.

Citroen C5 Aircross Hybrid Kampanyası

Citroen C5 Aircross Hybrid, Haziran ayına özel 2.375.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hibrit teknolojisi ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkan model, avantajlı fiyatıyla SUV segmentinde dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

Citroen Berlingo Kampanyası

Citroen Berlingo, farklı ihtiyaçlara hitap eden finansman seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kampanya kapsamında 600.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunulurken, tüzel müşteriler için ise 1.000.000 TL’ye varan kredi imkânı 12 ay vadede %1,45 faiz oranıyla sağlanıyor. Kampanya koşulları seçilen versiyona göre değişiklik gösterebiliyor.

Citroen Berlingo Van Kampanyası

Citroen Berlingo Van, ticari kullanıcılar için avantajlı ödeme seçenekleriyle sunuluyor. Kampanya kapsamında 500.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi desteği sayesinde araca daha cazip koşullarla sahip olmak mümkün oluyor.

Citroen Jumpy Van Kampanyası

Citroen Jumpy Van modelinde 750.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Hafif ticari araç segmentinde öne çıkan model, sunduğu finansman desteğiyle işletmelere avantaj sağlıyor.

Citroen Jumpy Spacetourer Kampanyası

Citroen Jumpy Spacetourer, geniş iç hacmi ve çok yönlü kullanım özelliklerini avantajlı finansman desteğiyle bir araya getiriyor. Kampanya kapsamında 1.000.000 TL tutarında 6 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Citroen Jumper Kampanyası

Citroen Jumper, versiyona göre değişiklik gösterebilen kampanya kapsamında 750.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Yük taşıma kapasitesi ve ticari kullanıma uygun yapısıyla dikkat çeken model, işletmelere avantajlı ödeme seçenekleri sağlıyor.

Citroen Jumper Minibüs Kampanyası

Citroen Jumper Minibüs modelinde 400.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Geniş yolcu kapasitesi ve konforlu yapısıyla öne çıkan model, avantajlı finansman desteğiyle daha ulaşılabilir hale geliyor.