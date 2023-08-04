Sabahın erken saatlerinde kalkıp, uykumuzdan feragat edip hemen televizyonun başına geçtiğimiz o günler ve favori çizgi filmlerimiz... Bazıları fazla zorlama görünse de bazılarına inanmak isteyebilirsiniz.

Çocukken hepimizin bir favori çizgi filmi olmuştur. Hatta bazımız o favori çizgi filmi belki de elli kere izlemişizdir. Peki gerçekten bu çizgi filmler göründüğü kadar masum mu?

Çok meşhur çizgi filmler ile ilgili bazı rahatsız edici teoriler var. Biraz anılarınızı depreştirip biraz da sorgulamanıza sebep olacak bu teorilerden bazıları hayranlar tarafından üretilmiş, bazıları ise yapımcıları tarafından onaylanmıştır. Bazılarını internette gezerken siz de görmüşsünüzdür. Bakalım hangileri tanıdık gelecek.

SüngerBob KarePantolon'daki "yengeç" burgerler.

SüngerBob KarePantolon çoğumuzun televizyonda saatlerce izlediği ve ‘’Hazırız Kaptan!’’ diye ekrana seslendiğimiz, o masum çizgi film… Acaba gerçekten masum mu?

Çocukluğumuzda hepimizi hamburger yemeye özendiren o leziz yengeç burgerleri bir hatırlayacak olursak, teorilere göre yengeç burgerin gizli formülü aslında yengeç etidir ve bu yüzden de yengeç restoran adeta bir yengeç tuzağına benzer.

Çizgi filmde yengeç türünün örneği sadece Bay Yengeç ve annesi olduğunu unutmayalım. Hatta Plankton, yengeç burgerlerin gizli formülünü bildiği için sürekli kavga ediyorlardı.

Powerpuff Girls kızlarının babası ve Samuray Jack aslında aynı kişi mi?

Powerpuff Girls çizgi filmindeki Profesör Utonium ve Samurai Jack karakterlerini hatırlarsınız. Benzerlikleri hiç ilginizi çekmiş miydi? Çünkü bazı teorilere göre sadece fiziksel olarak benzemekle kalmayıp ciddi kanıtlarla aynı kişi oldukları düşünülüyor.

İlk kanıtımız her iki çizgi filmde de geçen bir sahne ve ‘’Konuşan Köpek Diyor Ki…’’ yazılı aynı reklam panosunu yıkılmış bir şekilde görüyoruz.

Teorinin devamında ise Mojo Jojo’nun genetiğini değiştirerek Aku olarak geldiği ve Dünya'yı ele geçirmek için zamanda yolculuk yaptığı söyleniyor. Böylelikle Powerpuff Girls’ün yaratılmasını engelliyor, ama profesör de zamanda yolculuk yapıp kızlarını kurtarıyor.

Lazanya aşığı zavallı Garfield aslında depresyondaymış.

Garfield, tembelliğiyle ve lazanyalara olan aşkıyla ün salmış bir kedi olsa da, 1989 Garfield Cadılar Bayramı özel çizgi romanında doğrulandığı üzere aslında Garfield, sahibi Jon tarafından uzun zaman önce terk edilmiş ve rahat bir yaşamın anılarında hayal kurarken yavaş yavaş açlıktan ölmektedir.

Garfield bir gün uyanır ve evi bomboş bulur. Çizgi romanın ilgili kısmında, "Sakin ol, Garfield. Ev boşsa kesin iyi bir sebebi vardır. Jon alışverişe gitmiştir." diyerek kendini telkin etmeye çalışır.

Ama son karede gördüğünüz gibi ev çoktan satılığa çıkarılmış, kapılar ve pencereler örtülmüştür. Hangi vicdanla yapıldığını asla anlamadığımız, şu bir hevesle alınan ama haftasını bulmadan terk edilen evcil hayvanların kaderi gibi; Garfield da yalnızlığa terk edilmiştir.

Nazi bağlantısından sonra çok da şirin gelmeyebilirler...

Şirinler çizgi filmi her zaman iyilik ve sevgi dolu gibi görünse de bazı teorilere göre N*zilerle ve Ku Kl*x Klan ile ilişkilendiriliyor. Bu teorinin en kuvvetli desteği, Ku Kl*x Klan üyelerinin beyaz kıyafetleri ve şapkaları olması ve liderlerinin de aynı şekilde kırmızı giyiniyor olması.

Aynı zamanda Gargamel’in bir Yahudi tasviri içinde büyük burunlu ve kedisinin isminin Yahudi asıllı bir isim olan Azrael (Türkçede Azman) olması, ayrıca Şirinler'in en büyük düşmanı olarak sürekli onları ele geçirmeye çalışması gerçeğine bakarsak bu teoriyi epey destekli sallamışlar diyebiliriz.

Phineas ve Ferb: Hüzünlü bir ablanın halüsinasyonları.

İki küçük dahi Phineas ve Ferb kardeşler ve onları sürekli yakalamaya çalışan ablaları Candace. Bu çizgi filmle ilgili birçok farklı teori olsa da içlerinden en öne çıkanı Candace’in şizofreniye sahip olmasıdır.

Teoriye göre aslında Phineas ve Ferb ölmüştür ve bunu inkar eden abla Candace kardeşleriyle ilgili çılgın icatlar yaptıkları ve onları sürekli annelerine ispiyonlamaya çalıştığı hayaller görmeye başlamıştır.

Dikkatinizi çekmiştir ki Phineas ve Ferb asla annelerine yakalanmıyorlar, acaba gerçekten hayal oldukları için mi?

Bir Charmander'ın annesi ölmeden Cubone var olamaz.

Sıra geldi Pokemon'a. Öyle popülerdi ki, memleketten bir eleman pokemonlara özenip camdan atladı diye ülkemizde gösterimi yasaklanmıştı. Hangisine özenip de atladı bilinmez tabii ama biz bugün Cubone'dan bahsedeceğiz.

Cubone, karanlık genleriyle serinin en dikkat çeken pokemonlarından biri olmuştu. Kask niyetine taktığı kafatasını hatırladınız mı? Aslında ölen annesine ait. Teoriye göre Cubone türü, sadece annesi öldüğünde ortaya çıkar.

Bir Charmander doğduğu zaman bir Charizard, Charmander'ın kuyruğunu ateşe verir. Ama eğer Charizard bunu yapamadan önce ölürse, Charmander cesedin yanında saatlerce ağlar ve sonunda kafatasını söküp başına yerleştirir. Böylece Cubone türüne evrilir. Benzerlikleri ortada. Ancak Charizard'a benzese bile kuyruğunda alev olmadığı için asla bu türe evrilemez.

Yeni bir yas sloganı: Yüzmeye devam et.

Çocukluğumuzun biraz daha derinlerine inelim... Kayıp Balık Nemo'yu hatırladık, değil mi? Hani kaçırılmıştı ve babası Marlin, onu bulmak için yollara düşmüştü.

Bazı teoriler aslında yolculuğun tamamen hayalden ibaret olduğunu savunuyor. Buna göre Nemo, annesiyle birlikte, eve yapılan bir saldırıda çoktan ölmüştür. Baba Marlin ise hem evladını, hem de eşini kaybetmenin üzüntüsüyle hayaller görmektedir.

Ki filmden hatırlayacağınız üzere Marlin ve eşi Coral'ın yumurtadan çıkacak 400 yavrusu vardı ama baraküda saldırısından sonra yalnızca bir tane yumurtaları kalmıştı. O da Nemo'nun ta kendisiydi.

Ve mutlaka herkesin duyduğu son teori... Tom ve Jerry'nin intiharı.

Herkesin bildiği en eski çizgi filmlerden biri olan Tom ve Jerry; düşman gibi görünseler de aslında arkadaşlardır ve Tom, sahibi tarafından fareleri yakalaması için görevlendirilmiş bir kedidir.

Tom evden kovulmak istemediği için Jerry'i sürekli kovalıyormuş gibi yapar, Jerry de bu olaya ayak uydurur çünkü çok yakın arkadaşlardır ve bu evden kovulmamak için küçük bir oyundur.

Son bölümde Tom, kız arkadaşı onu başka bir kedi için bırakıp gittikten sonra depresyona girer. Jerry ise iyi bir arkadaş olarak onun yanındadır. Hatta birlikte tren raylarına oturur ve intihar ederler.

Tabii bu teori tamamen yanlıştır çünkü gördüğünüz fotoğraftaki bölüm aslında iddia edildiği gibi son bölüm değildir ve karakterler burada ölmezler.

Peki ya siz en çok hangisine şaşırdınız?