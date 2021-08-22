Bir anda parlayan sosyal medya platformlarından biri olan Clubhouse, Afgan kullanıcılarının hesaplarındaki biyografileri, takipçileri ve fotoğrafları saklayarak onları korumak için çalışıyor. Bu saklama sırasında takipçiler kaybedilmiyor.

Afganistan’da milyonlarca insanın zor durumda kalmasının ardından sosyal medya platformları, oralardaki kullanıcılarının güvenliğini sağlamak amacıyla izleyecekleri birkaç yol duyurmuştu. Örnek olarak Facebook, Afganistan’daki hesapların ‘arkadaşlar’ kısmına erişilmesini engellemiş, bunun yanında da hesapların tek dokunuşla askıya alınabilmesini sağlamıştı.

Facebook dışında LinkedIn de Afganistan’daki kullanıcılarının güvenliği için çalışan şirketlerden biri. Afganistan’daki hesapların bağlantılar kısmının görülmesini engelleyen platformun ardından popüler grup sohbeti uygulaması Clubhouse karşımızda.

Bir süredir aktif olmayan Afgan kullanıcıların hesap bilgileri gizleniyor:

Clubhouse, Afgan kullanıcılarını korumak için belli bir süre aktif olmayan hesapların biyografi kısımlarını ve fotoğraflarını saklıyor. Bu sayede söz konusu hesabın arama kısmında bulunması da oldukça zorlaşıyor.

Clubhouse temsilcisi, hesap bilgilerinin saklanmasıyla herhangi bir takipçi kaybı yaşanmayacağının altını çiziyor. Bunun yanında saklanan tüm bilgilerin geri alınabileceği, bunun sadece kullanıcı güvenliği için yapıldığı da belirtiliyor. Yine yapılan açıklamalara göre söz konusu hesaplarda -kullanıcı güvenliği için yapıldığından- takma ad kullanma imkânı da bulunuyor.

Sosyal medya platformlarının bu gibi durumlarda farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğu su götürmez. Bu duruma örnek olarak geçtiğimiz gün, ünlü oyuncu Angeline Jolie’nin Afganistan konusunda sesini duyurmak için Instagram hesabı açtığını sizlerle paylaşmıştık. Birçok ünlü isim, benzer hareketlerle Afganistan durumunu dünyaya duyurmaya çalışıyor.