Çocuk Programlarında Abur Cubur Reklamlarına Yasak Geldi

Ticaret Bakanlığı, yönetmeliklerde yaptığı değişikliklerle birlikte çocuk programlarında yer alabilecek reklamlarda kısıtlamaya gitti.

Ticaret Bakanlığı, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan gıda listesindeki kırmızı kategoride yer alan 'çikolata, şeker, gofret, enerji barı, kek, tatlı bisküvi, meyveli pay, çikolata kaplı bisküvi, cips, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, tatlandırıcılı tüm içeceklerle yenilebilir buzlar' gibi yiyeceklerin çocuk programlarında yayınlanmasını yasakladı.

Ayrıca Bakanlık, bu ürünlerin pazarlanması için çocuklara yönelik hediyeler verilmesini de yasakladı. 'Tasocu' nesil için bundan 10-15 yıl öncesi için felaket senaryosu olsa da şimdilerde çok bir şey ifade etmiyor elbette. :)

Bununla birlikte, bu tür atıştırmalıkların yer aldığı yetişkinlere yönelik reklamlarda da düzenli ve dengeli beslenmeye teşvik eden uyarılar yer alacak. Bu kurallara uymayanlara 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında idari para cezası kesilecek. Tekrarı halinde cezalar 10 katına kadar artacak.