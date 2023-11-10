Sledgehammer Games çalışanları, çıkar çıkmaz eleştiri yağmuruna tutulan Call of Duty Modern Warfare 3 hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Çalışanlar, oyunun 16 ayda geliştirildiğini söylerken personelin geceleri ve hafta sonları çalıştırıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta erken erişime açılan Call of Duty: Modern Warfare 3, bugün dünya çapında piyasaya sürüldü. Infinity Ward ve Sledgehammer Games’in geliştirdiği Activision imzalı oyundan ilk gelen yorumlar ise yapımın maalesef beklentileri karşılayamadığını gösterdi.

Oyunseverler, özellikle hikâye kısmının çok kısa olduğunu ve aceleye geldiğini söylerken gördükleri en kötü CoD oyunlarından biri olduğunu belirtiyordu. Oyun eleştiri yağmuruna tutulmaya devam ederken bugün geliştiricilerden oldukça ilginç haberler geldi.

Modern Warfare 3, çok kısa sürede geliştirilmiş, çalışanlar geceleri ve hafta sonları çalıştırılmış

Birçok Sledgehammer çalışanı, Bloomberg’e Modern Warfare 3’ün geliştirilme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışanlar, oyunun yalnızca 16 ayda geliştirildiğini belirtti. Normal bir Call of Duty oyunun üç yılda geliştirildiğini düşünürsek bu süre oldukça kısa. 16 ay, “acele gelmiş” yorumlarının haklı çıktığını gösteriyor.

Çalışanlar ayrıca, bu süreçte personelin oyunu yetiştirmek için geceleri ve hafta sonları da çalıştırıldığını ifade etti. Bu dar zaman diliminde oyunu yetiştirmeye çalıştıkları için kendilerini “ihanete uğramış” hissettiklerini de eklediler.

Modern Warfare 3, aslında en başta geçen yıl çıkan Modern Warfare 2’nin bir genişlemesi olacaktı. Proje de çalışanlar da genişleme paketinin bu dar zaman için daha mümkün olduğunu belirtti. Ancak bu durum daha sonra değişti ve tamamen yeni bir Call of Duty oyunu çıkarılması kararı alındı. Yöneticilerin bu kararı da çalışanları hayal kırıklığına uğrattı.

Sledgehemmer patronundan açıklama geldi

Sledgehemmer yöneticisi Aaron Halon ise şirketin X hesabı üzerinden yapılan bir açıklamada oyunla gurur duyduklarını ve “sevgi dolu bir çalışma” olduğunu belirtti. Halon, devamında MW3’e geliştiren ekip olmaktan gurur duyduklarını söylerken bu vizyonu gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını aktardı ve aksi söylenen hiçbir şeyin doğru olmadığını öne sürdü.

Call of Duty Modern Warfare 3, genel anlamda kötü yorumlar alıyor. Oyunun OpenCritic puanı %54 olarak belirlendi. Metacritic puanı henüz belli değil ancak düşük olacağını söyleyebiliriz. Oyun medyasının önde gelenleri de düşük puanlar verdi. Oyunun bölümleri “yetersiz”, hikâyesi ise “anlamsız” olarak nitelendiriliyor. Şu ana kadar çok fazla inceleme puanları gelmedi ancak gelenlerden bazıları şu şekilde:

Call of Duty Modern Warfare 3 inceleme puanları:

OpenCritic - %54

%54 IGN - 4 / 10

4 / 10 GameSpot - 5 / 10

5 / 10 GamesBeat - 3,5 / 5

3,5 / 5 Game Crater - 4 / 10

4 / 10 Digital Spy - 3 / 5

Modern Warfare 3 fragmanı: