Activision'dan PS4 Sahiplerine Önemli Uyarı

Activision, Call of Duty oyunlarının son güncellemesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamada 500 GB kapasiteli PlayStation 4 sahiplerini uyaran şirket, depolama alanının yetersiz kalabileceğini duyurdu. Şirket, güncellemeleri optimize etmek yerine oyuncuları içerik silmeye zorluyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Activision, son birkaç yıldır Call of Duty serisine odaklanmış durumda. Piyasaya sürdüğü Call of Duty: Modern Warfare ile geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan şirket, bunun hemen ardından da ücretsiz olarak sunulan Call of Duty: Warzone'u yayınladı. Oyuncular şimdilerdeyse, Call of Duty: Black Ops Cold War ve Call of Duty: Warzone'un Black Ops Cold War için hazırlanan 2. sezonuyla haşır neşir olmakla meşguller.

Son yıllarda piyasaya sürülen Call of Duty oyunları pek çok oyuncuyu kendine hayran bırakmış olsa da bu oyunların, çok ciddi bir sorunu var. Activision'ın bir türlü üstesinden gelemediği bu mesele, gelen güncellemeler sonrasında şişen oyun boyutları. Hatta bu durum, birkaç kez haberlerimize de konu olmuştu. Şimdiyse bu konuyla ilgili PlayStation 4 sahiplerinin canını sıkacak yeni bir gelişme yaşandı. Activision, 500 GB depolama alanına sahip olan PlayStation 4'lerin depolama alanlarının yetersiz kalabileceğini açıkladı.

"Biz yapamadık, siz yapın"

Resmi internet siteleri üzerinden bir blog gönderisi paylaşan Activision yetkilileri, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone ve Call of Duty: Black Ops Cold War'ın üçünü birden yükleyip saatler önce sunulan son sürümlere güncellediklerinde, 500 GB depolama alanı olan bir PlayStation 4'te yer açmaları gerekebileceğini söylüyor. Bu gönderi içerisinde PlayStation 4'te nasıl içerik silineceğini de anlatan Activision'ın neden güncellemeleri optimize etmek yerine oyuncuları içerik silmeye yönelttiği ise anlaşılamıyor.

Eurogamer'dan Wesley Yin-Poole, oyunun son güncellemesinin 500 GB kapasiteli PlayStation 4'üne geldiğini ve yükleme yapmaya çalıştığında, ilginç bir uyarı ile karşılaştığını söylüyor. Meslektaşımızın paylaştığı ekran görüntülerine göre Call of Duty: Modern Warfare'ın 1.32 kodlu sürüm güncellemesi 17 GB indirme yapıyor olsa da bu güncellemenin yüklenebilmesi için en az 100 GB boş alana ihtiyaç duyuluyor. Üstelik herhangi bir içeriği silmeden güncelleme yapmanın hiçbir yolu da bulunmuyor.

Activision tarafından yapılan açıklamalar ve bu açıklamaların delili niteliğinde olan ekran görüntüleri, durumun vahametini gözler önüne seriyor. Çünkü bu açıklamaya göre anladığımız, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone ve Call of Duty: Black Ops Cold War'ın üçünü birden PlayStation 4'te depolamak isterseniz, ya ekstra depolamaya ihtiyaç duyacaksınız ya da konsoldaki diğer içerikleri silerek, 500 GB'lik PlayStation 4'ünüzü sadece Call of Duty oyunlarına tahsis edeceksiniz. Yaşanan bu gelişme, oyuncuların sabrını zorlayacak gibi görünüyor...