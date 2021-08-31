Coinbase müşterileri, şirketten gelen "2 adımlı doğrulama ayarlarınız değiştirildi" mesajıyla endişeye kapıldı. Ancak sorunu hemen kontrol altına alan Coinbase, edişelenecek bir durum olmadığını kullanıcılara kısa sürede bildirdi. Meğer sorun dış kaynaklı değil, sistemde meydana gelen yazılımsal bir hatadan kaynaklıymış.

Dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası Coinbase, bugün bir sistem hatasıyla karşılaştı. Kullanıcıları bir nebze tedirgin eden hatanın dış kaynaklı bir tehdit değil, iç kaynaklı bir hata olduğu bilgisi; şirket tarafından kısa süre sonra duyuruldu.

Türkiye’de de faaliyette olan şirketin sisteminde meydana gelen yazılımsal hata, kullanıcılara güvenlik ayarlarına dair bir mesaj gitmesini sağladı. Muhtemelen hesaplarının çalındığını düşünen kullanıcılara kısa sürede yapılan açıklama, olayın büyüyüp paniğe neden olmasını engelledi.

"2 adımlı doğrulama ayarlarınız değiştirildi" mesajı yanlışlıkla gönderilmiş:

Tüm dünyada yaklaşık 68 milyon kullanıcıya hizmet veren ABD’li kripto para borsası Coinbase, bugün yaptığı açıklamayla yaklaşık 125 bin kullanıcıya yanlışlıkla mesaj gönderdiğini açıkladı. Sistemde meydana gelen yazılım kaynaklı bir sorun nedeniyle kullanıcılara ulaşan mesaj, kullanıcılara hesaplarının güvenlik ayarlarının değiştiğini söyledi.

"2 adımlı doğrulama ayarlarınız değiştirildi" mesajını alan Coinbase kullanıcıları, hırsızlık şüphesiyle endişelendi. Şirketin sözcüsünün yaptığı “Birden sistem hata gibi şeyler göndermeye başladı ancak bu kötü niyetli veya üçüncü taraf bir hata değildi" açıklaması birçok kişiyi panik olmaktan kurtarsa da bu açıklama, bazılarının kötü kararlar almasını engellemedi. Mesajı görünce paniğe kapılan emekli polis memuru Don Pirtle, bir hacker’ın bilgisayarını ele geçirmeye çalıştığını sandığını ifade etti ve kripto para birikimini sattı. Pirtle, olanları şu şekilde açıkladı: "Mesaj gelince ölümüne korktum. Kızım ile iletişime geçtim. O gün, torunum için yaptığım yatırım olan 60 bin 298 dolarlık kripto parayı sattım.”

Geçtiğimiz hafta bazı Coinbase müşterilerinin hesapları saldırıya uğramış, canlı ve sesli görüşmelerle oluşan hatalar düzeltilmişti. Şirketin sözcüsü Andrew Schmitt hata duyurusundan sonra yaptığı açıklamalarda, "Müşterilerimizle güven oluşturmanın tek yolunun, işleri berbat ettiğimizde şeffaf olmak olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.