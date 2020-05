Türkiye’nin En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları - 2020

Bu yazımızda sizler için en çok satan telefon markalarını listeledik. Her geçen gün tüketicilerin isteklerine göre yeni modeller üreten ve var olan modelleri güncelleyen telefon üreticilerinden, bazıları istedikleri satış rakamına ulaşırken, bazıları ise tahmin edilenin çok daha altında kaldı.

Telefon üreticilerinin kıyasıya mücadele ettiği Türkiye pazarında, Mart 2020 verileriyle birlikte yılın en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu. Statcounter'ın verilerine göre Samsung, küresel piyasada olduğu gibi ülkemizde de liderliğini sürdürürken onu Apple takip etti.

Listenin zirvesinde bir değişiklik olmasa da kalanında bazı üreticiler yer değişmiş durumda. Gelin şimdi yılın en çok satan telefon markalarına birlikte bakalım.

Türkiye’nin En Çok Satan Telefonları:

Samsung: %48,24

Apple: %15,65

Huawei: %13,91

Xiaomi: %06,06

General Mobile: %03,88

LG: %2,72

Vestel: %1,81

Casper: %1,42

OPPO: %1,19

Sony: %0,87

Lenovo: %0,76

Turkcell: %0,68

HTC: %0,53

ASUS: %0,39

Nokia: %0,31

Vodafone: %0,18

Motorola: %0,14

Meizu: %0,06

OnePlus: %0,05

Diğer Markalar: %0,13

Diğer Telefon Markaları:

Diğer telefon markaları ile ilgili dikkatimizi ilk çeken şey, hepsinin yüzdelerini topladığımızda genel pastadan bir dilim dahi etmediği oldu. Hakimiyeti elinde sıkıca tutan belli başlı, yalnızca telefon markası olmayan köklü firmaların, dönemin stiline ve donanımsal özelliklerine yön verdiği bu acımasız rekabette diğer firmaların pazar payı yok denecek kadar az.

18.OnePlus ve Meizu beklenenin çok altında:

Gerek reklam stratejileri ile gerekse son dönemlerde ürettikleri birbirinden kaliteli modeller ile bir çıkış yakalayan bu iki firma, konu Türkiye’de ki satış rakamları olduğu zaman ne yazık ki sınıfta kaldılar. Çin merkezli üreticiler olan OnePlus ve Meizu’nun dünyada ki başarılarına bakıldığında, Türkiye için yeni bir strateji üretmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

17. Motorola:

Zamanın devi ola Motorola, ne yazık ki çağa ayak uyduramadığı için çaptan düştü. Yeni modelleri ile beyaz bir sayfa açmak isteyen Motorola’nın önce dünya daha sonra da Türkiye’de eski ihtişamlı günleri dönmesi imkansız gibi görünse de çıkmayan candan ümit kesilmez.

16. Vodafone:

Smart serisi ile kullanıcıların beğenisine sunduğu telefon modellerden sonra sessizleşen Vodafone, pazardaki hakimiyetini kaybetmiş durumda. Listede de kendine alt sıralardan yer bulan telefon markasının şu an satışta bulabileceğiniz en popüler telefonları Smart V8 ve Style 7 modelleri.

15. Nokia:

Motorola için her ne söylediysek aynısını Nokia içinde söyleyebiliriz. Eski ihtişamlı günlerinin, hatta piyasada tek olduğu dönemlerin aksine Nokia günümüzde çok çok daha kötü durumda. Yeni ürettiği modeller ile de tüketicisinin yüzünü güldürmeyen firma, ilerleyen günlerde devrim yaratacak bir yenilik ile karşımıza çıkmazsa listede hep geride yer alır.

14. ASUS:

Telefonlarından ziyade dizüstü bilgisayarları ile ülkemizde tüketicilerin gönlüne taht kurmuş ASUS, bu prestiji sayesinde listede daha ön sıralarda kendine yer buluyor. Fakat inovasyon konusuna gelince, Huawei’nin MateBook’lar ve telefonları arasındaki OneHop’u kadar stabil bir sisteme girmediği için, telefon sektöründe aynı başarıyı yakalayamadı.

13. HTC:

HTC, bir dönem popülerken o da diğerleri gibi çağa ayak uyduramadığı için birçok konuda sınıfta kaldı. Artık tüketicinin daha kişiselleşmiş bir arayüz istediği çağımızda HTC’nin daha başarılı olabilmesi için kendine ait uygulamalar üretip kullanıcıları ile buluşturması gerekiyor. 2020 yılında belki çıkış yapabileceğini düşündüğümüz haberimize de göz atabilirsiniz.

12. Turkcell:

Akıllı telefon üreticisinden ziyade operatör olarak nam salmış bir marka olan Turkcell, hevesle girdiği bu pazarda beklentileri karşılayamadı. Ekonomik modeller ile piyasada kendini gösteren firma, ileriye dönük sektörel stratejileri için henüz bir bilgi paylaşmadı.

11. Lenovo:

ASUS gibi dizüstü bilgisayarlar ile öne çıkan model konu telefon olduğunda ne yazık ki satış rakamları konusunda sınıfta kalıyor. Yine de kreatif dizüstü tasarımları ile tüketicinin gönlüne taht kurmuş Lenovo, her segmentte telefon üretimine devam ediyor.

10. Sony:

Bir zamanlar neydi dediğimiz marka olan Sony ile listemize devam ediyoruz. Sony severler her yıl çok güzel konsept tasarımlar ile markadan beklentilerini belli etseler de, Sony inatla geleneklerinden kopmadı. Yavaş yavaş telefon sektöründe hayranlarının hizaya getirdiği şirketin marka değeri tartışılmaz. Yani Sony’den her an bir atak görebiliriz.

9. OPPO:

Son dönemlerde kamera performansı ile gündemde olan OPPO markası, reklam stratejisi konusunda da Türkiye’ye verdiği değerin karşılığını alıyor. Listede kendine üst sıralarda yer bulan şirketi, daha uzun süre üst sıralarda göreceğiz gibi duruyor.

8. Casper:

Yerli markamız Casper’ı, çağın gerisinde kalmayarak yenilikçi tasarımları ve ekonomik fiyatları ile zaten tepelerde görmemiz şaşırtıcı değil. Merkezi İstanbul’da bulunan bir şirket olan Casper, yalnızca telefon üretimi değil dizüstü üretimi konusunda da birçok yeniliğe imza atarak atak yapmaya devam ediyor.

7. Vestel:

Casper ile aynı stratejileri izleyen bir diğer yerli markamız Vestel’de çağın gerisinde kalmayarak marka gücünün hakkını veriyor. Venüs serisi ile tüketicilerin beğenisi toplamış firma, yüksek donanımlı telefonları, ekonomik fiyatlar ile satışı sunuyor.

6. LG:

Dönemin yalnızca yenilikçi değil, tuhaf tasarımlarına da imza atan firma, sosyal medyanın gücünü kullanarak sürekli tüketicileriyle arasındaki mesafeyi indirgemeye çalıştığı bir strateji izliyor. Diğer ürünlerindeki başarısı ile de bilinen Güney Kore merkezli firma, son dönemlerde biraz düşüş yaşasa da büyük bir problem yaşamadığı ortada.

5. General Mobile:

Yerli malı denildiği zaman ilk akla gelen marka olarak karşımıza çıkan General Mobile, halka açık bir şirket olarak gücünü de halktan alıyor. Uygun fiyat stratejisini benimsemiş marka, kaliteden de ödün vermiyor. Android One destekli açık yazılımlar ile kullanıcının gönlünde taht kuran firma, hiç şüphesiz ki bulunduğu konumu fazlası ile hak ediyor.

4. Xiaomi:

Emin adımlar gümbür gümbür gelen bir markadan söz ediyoruz. Dünya genelinde Huawei’yi geçerek en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, bununla yetinecek gibi görünmüyor. Dünya genelinde ki başarısı bir yana, ülkemizde satış rakamları yüzdesinde hala Huawei’nin gerisinde bulunuyor. Xiaomi'nin Huawei'yi küresel çapta geride bıraktığı ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Yakın zamanda listede kendine daha üst sıralardan yer bulması içten bile değil. Çünkü MI Store’lar ile ülkemizdeki kullanıcının ilgisini çekmiş firma, kalitesi ile de birçok telefondan daha fazla güven veriyor. Xiaomi’ye geçen kullanıcıların çoğu halinden çok memnun.

3. Huawei:

Son zamanlarda ABD’nin ve Google’ın yaptırımlarına güzel bir reaksiyon veren firma, kendi içerisindeki özelleşme ile de bu devlerle yarışabilecekmiş gibi görünüyor. Tüm olumsuzluklara rağmen OneHop gibi yeniliklere imza atan Huawei’nin gündeminde, tüketicinin artık daha da önemsediği diğer cihazlar ile uyumluluk var.

Kısaca OneHop Nedir? MateBook 13 dizüstü bilgisayarla ile hayatımıza giren NFC tabanlı, telefon modelleri ve bilgisayarları arasında bağlantı kurmaya yarayan paylaşım teknolojisidir. Touchpad’in sağ kısmında ki alandan telefonunuz ile bağlantı kurup, dosya transferi ve PDF düzenleme gibi basit işlemleri yapabiliriz.

2. Apple:

Öncelikle Apple’ın dönemin yalnızca üst segment telefonlarını üreterek daha kısıtlı bir kesim ile ikinci sırada yer aldığını belirtmemiz gerekir. Çoğu tüketiciye hala virüs konusunda en başarılı telefon markası hangisidir diye sorulduğunda cevap iPhone’dur. Diğer cihazlar ile uyumluluğu ve marka değeri de göz önüne alındığında yüzde olarak düşük kaldığını bile söyleyebiliriz.

Gelişen teknoloji ile çıkan üst segment son telefon modelleri hiç şüphesiz ki el yakıyor. Fakat Apple yeni piyasaya sunduğu uygun fiyatlı modeli olan SE atağı ile özellikle ülkemizdeki kullanıcıyı biraz daha memnun etmenin peşinde olduğunu gösterdi. iPhone SE ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

1. Samsung:

Samsung en son Galaxy S20 modelleriyle karşımıza çıktı. Şirketin elini kuvvetlendiren ise aslında amiral gemisi modelleri değil, orta segment ve giriş segmentte üretmiş olduğu başarılı telefonlar.

Sonuç olarak piyasadaki rekabet kızıştıkça kazanan biz tüketiciler oluyoruz. Bazen reklam amaçlı esprili sataşmalar ile, bazen ise spekülatif yalan haberlerin döndüğü telefon piyasasında size yine güncel bilgiler vermeye devam edeceğiz.