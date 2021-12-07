Almanya'nın en büyük uluslararası bankalarından Commerzbank, dolar/TL paritesine ilişkin tahminlerini güncelledi. Yapılan yeni tahminler, en kötü günlerin daha gelmediğini gösteriyor. 2022 ve 2023, bu tahminlere göre oldukça zorlu geçecek.

Türkiye'nin son dönemlerdeki en popüler gündemi olan dolar, bir süredir dünya basınının ve uluslararası kuruluşların da gündeminde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri nedeniyle yükselişine ivme kazandıran kur, kolay kolay dizginlenecek gibi görünmüyor. Hal böyle olunca da küresel finans şirketleri, Türkiye'deki genel durumu ve dolar kuru tahminlerini bir bir güncelliyorlar.

Şimdiyse Almanya merkezli Commerzbank, dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerini yayınladı. Dünyanın en popüler bankalarından olan Commerzbank'taki analistlerin yaptıkları incelemelere göre dolar, yükselişini sürdürecek. Üstelik en kötü günler henüz gelmiş değil. Bankaya göre 2023 yılında, dolar kuru şimdikinden çok daha yüksek olacak.

"Dolar, 2022'nin ilk çeyreğinde 15 TL olacak"

Commerzbank analistlerine göre dolar/TL paritesi, 2022'nin ilk çeyreğinde 15'e kadar yükselecek. Banka, daha önceki tahminlerinde dolar/TL kurunun 11 TL olacağını düşünüyordu. Bankanın 2023 tahminleri ise adet korkunç. Daha önceki tahminlerinde 1 doların 10 TL olacağını düşünen analistlere göre 2023'ün sonunda, dolar/TL paritesinin 16 TL olduğunu göreceğiz...

Dolar kurunun daha ne kadar yükseleceği bilinmiyor. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir çıkış yaptı. Faiz indirimi için alan kaldığından bahseden Kavcıoğlu, aralık ayındaki toplantıda faiz indirimi yapılmayabileceğinin sinyallerini verdi. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse, dolar kurunun en azından bir süreliğine akümüle olduğunu görebiliriz. Bu bile çok önemli çünkü doların 13,70 TL seviyelerinde bile stabil hale gelmesi, piyasadaki belirsizlik durumunu ortadan kaldıracaktır.