Concept Creator, Huawei P30 Serisinin Videosunu Yayınladı

2019'a sayılı günler kala, yeni yılda piyasaya sürülecek telefonların tasarımları hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Huawei P30 serisi hakkındaki iddiaları bir araya getirerek bir konsept tasarım videosu oluşturan Concept Creator, P30 ve P30 Pro'nun tasarımı hakkındaki tüm detayları gözler önüne serdi.

Huawei'nin 2018 performansı oldukça ilgi çekiciydi. Yeni yılda da Çinli telefon üreticisinden beklentiler üst düzeyde. Huawei'nin 2019'da piyasaya süreceği P30 serisi hakkında ortaya atılan söylentiler, beklentilerin karşılanacağını ve 2019'un Huawei'nin yılı olabileceğini gösteriyor.

Concept Creator isimli YouTube kanalının Huawei'nin P30 serisi hakkında ortaya atılan iddialardan yola çıkarak oluşturduğu videoda, yeni akıllı telefonların harika tasarımı göze çarpıyor. Yayınlanan videodaki iki cihaz, dört arka kamera ile gelmesi beklenen Huawei P30 Pro ve üç arka kamera ile gelecek olan Huawei P30. Kamera sayısının artmasıyla arka panel kalabalık görünse de Huawei'nin yeni kamera stratejisi, akıllı telefon fotoğrafçılığını başka bir boyuta taşıyabilir.

Paylaşılan videoda Huawei P30 Pro'nun en dikkat çeken özelliği olan 4 arka kamerası, Galaxy A9 (2018)'de olduğu gibi dikey olarak konumlandırılmış. Ayrıca yapılan tasarımda kameranın tam yanına bir LED flaş eklenmiş. Huawei'nin, daha öncekilerde olduğu gibi yeni amiral gemilerinde de Leica lensler ile yola devam etmesi bekleniyor. P30 Pro hakkındaki sızıntılardan yola çıkarak verilen bilgiye göre, 4 arka kameranın 3'ü fotoğraflar için, diğer kamera ise 3 boyutlu tarama işlemleri için kullanılacak.

Videoda karşımıza çıkan bir diğer detay da arka panelin kavisli tasarımı. Metal ve cam kullanılarak tasarlanmış arka panel, Huawei P30 serisininde performans kadar şıklığa da önem verildiğini gösteriyor. Farklı renk seçeneklerinin gösterildiği videoda, arka panelin kayganlığını azaltmak için farklı bir tasarım kullanıldığı da göze çarpıyor. Yeni akıllı telefonların ekran tasarımında kullanılan su damlası çentik de ekran gövde oranını hayli artırıyor.

Ortaya atılan iddialarda, P30 serisinin işlemcisinin Kirin 980 mi yoksa Kirin 990 mı olacağı tam olarak belirlenememişti. Paylaşılan videoya göre Huawei P30 serisi Kirin 980 ile gelecek. Kirin 990'ın Mate 30 serisinde kullanılacağı söyleniyor ve bu da Mate 30 serisi için büyük merak uyandırıyor. Concept Creator'ın oluşturduğu konsept videoyu siz de aşağıdan izleyebilirsiniz.