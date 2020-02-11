Çin'den Corona Virüsüyle Mücadele İçin Mobil Uygulama

Çin'de her geçen gün biraz daha fazla can alan Corona virüsü ile ilgili mücadeleler sürüyor. Şehirleri karantina altına alan ve olağanüstü tedbirler uygulamaya çalışan Çin hükümeti, şimdi de yeni bir mobil uygulama geliştirdi.

Çin şu sıralar, ilk olarak Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan ve bugün itibarıyla 1.018 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü ile baş etmeye çalışıyor. Ülkedeki bazı şehirler ve küçük bölgeler, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla karantina altına alınmış durumda ancak Corona virüsü, her geçen gün biraz daha fazla can almaya devam ediyor.

Çin, Corona virüsü ile ilgili çeşitli tedbirler aldı ancak bu tedbirler şu ana dek istenilen etkiyi göstermedi. Virüse karşı herhangi bir aşının geliştirilememiş olması da işleri daha çok çıkmaza sokuyor. Hal böyle olunca da Çin yönetimi, vatandaşlarını koruyabilmek adına yeni bir yönteme başvurdu. Özel bir mobil uygulama geliştiren Çin hükümeti, bu mobil uygulamayla vatandaşlarına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Söz konusu mobil uygulamayı telefonuna indiren Çinliler, kimlik bilgilerini sisteme işliyorlar ve konumlarının takip edilmesine izin veriyorlar. Uygulama, daha önce enfekte olmuş bir bireyin konumuyla enfekte olmamış bireylerin konumlarını karşılaştırıyor. Yani sağlıklı bir Çinli, Corona virüsü kapmış, kapma şüphesi bulunan veya enfeksiyonu atlatmış başka bir kişiyle ne kadar yakın olduğunu takip edebiliyor.

Mobil uygulamanın etkileyici yanlarından bir tanesi de potansiyel şüphelileri açıkça gösteriyor olması. Yani Corona virüsü kapmış olan bir Çinlinin ailesindeki kişiler de riskli kişiler olarak gösteriliyor. Söz konusu uygulama, her türlü detay düşünülerek hazırlanmış bir şekilde Çinli vatandaşların hizmetine sunulmuş durumda.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin hükümeti, bu mobil uygulamanın Çin'de yaşayan herkes tarafından indirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yetkililere göre bu mobil uygulamanın avantajlarından bir tanesi de kullanıcıların konum takiplerini yapabiliyor olması. Yani sağlıklı bir kişinin enfeksiyon kapmış bir kişiyle yakın teması tespit edilirse hem yetkililer hem de söz konusu kullanıcı uyarılıyor. Böylelikle daha hızlı bir müdahale gerçekleştirilebilecek.

Cumartesi günü itibarıyla yayınlanan mobil uygulamanın şu an için kaç kullanıcıya sahip olduğu bilinmiyor. Ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre bu uygulamaya gösterilen ilgi, beklenenden fazlaymış ve insanlar hem kendilerini hem de sevdiklerini koruyabilmek için bu uygulamayı kullanıyorlarmış. Çin yönetimi, söz konusu mobil uygulamadan fazlasıyla umutlu görünüyor.