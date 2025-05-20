Corsair, "MAKR 75" olarak isimlendirdiği yeni klavyesini duyurdu. Ancak bu ürün tam anlamıyla bir klavye değil. Ürün bir kit ve kullanıcılar, Corsair MAKR 75'i diledikleri gibi özelleştirebiliyorlar. Peki böyle bir kitin fiyatı ne kadar?

Dünyanın en popüler donanım üreticilerinden Corsair, oldukça ilginç bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, "MAKR 75" olarak isimlendirdiği bir klavye kiti duyurdu. Bu klavye kiti, kendi klavyesini tasarlamak isteyen kullanıcılar için etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Corsair MAKR 75'e yakından bakalım.

Corsair MAKR 75, gerçekten ilginç bir ürün. Çünkü bu klavye kiti, tamamen sizin istediğiniz şekilde dizayn edilebiliyor. Bu bağlamda; klavye üzerine isterseniz bir buton, isterseniz küçük bir LCD ekran eklemesi bile yapabiliyorsunuz. Üstelik bu klavye kiti, web tabanlı bir uygulama üzerinden de yönetilebiliyor. Böylelikle RGB aydınlatma gibi özellikler de tamamen sizin kontrolünüzde oluyor.

Karşınızda Corsair MAKR 75

Corsair'ın klavye kiti, tabiri caizse sınırsız özelleştirme seçeneği sunuyor. Öyle ki ürünün satış sayfasına ulaştığınız zaman kasa renginden tutun da tuş bağlantı noktalarına kadar seçim yapabiliyorsunuz. Hatta kendi switch'lerine sahip olan kullanıcılar, MAKR 75 için switch satın almayabiliyorlar da. Farklı farklı tuş tasarımları sunan klavye, isteyen kullanıcılar için sadece siyah veya beyaz renkli olarak da gönderilebiliyor. Ya da hiç tuş almayabiliyorsunuz. Yine ekstra ödeme yaparak bu kiti kablosuz klavye hâline getirebiliyorsunuz.

Corsair MAKR 75'in sitesine girdiğimiz an 208,99 dolarlık bir tutar görüyoruz. Bu tutar, sadece gümüş renkli çerçeve ile LCD modül için geçerli. Switch'ler için 49,99 dolara kadar, tuş takımı içinse 40 dolara kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Corsair'ın bu ilginç ürünüyle ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Corsair MAKR 75 için hazırlanan tanıtım videosu: