Razer, düzenlediği bir etkinlikte 3 yeni ürün duyurdu. Bunlardan biri mouse, biri ise klavyeydi. Üçüncü ürün ise yepyeni bir kablosuz hoparlör ve sahip olduğu özelliklerle çok beğenilecek gibi görünüyor.

Video oyun tutkunlarının en çok sevdiği ekipman markalarının başında gelen Razer, düzenlediği bir etkinlikte 3 yeni ürününü tanıttı. Bu ürünlerin ikisi, mouse ile klavye olmaları nedeniyle çok da şaşırtıcı değillerdi. Ancak "Clio" olarak isimlendirilen bir kablosuz hoparlör, sahip olduğu özellikler ve etkileyici tasarımı ile gündeme bomba gibi düşecek gibi görünüyor.

Razer Clio, alıştığımız kablosuz hoparlörlerden oldukça farklı. Çünkü bu ürünü koltuğunuzun başlık kısmına yerleştiriyorsunuz. Böylelikle başınızın hemen arka kısmında yer alan hoparlör, kablosuz kulaklıklar için iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Razer Clio'nun 43 milimetrelik sürücüleri ise yüksek ses kalitesi vadediyor.

Karşınızda Razer Clio

Razer Clio'nun 5.400 mAh kapasiteli bataryası, bu ürünün 14 saate kadar kullanılabilmesini sağlıyor. Bluetooth bağlantı desteği olan akıllı telefon veya tabletlerle de bağlantı kurabilen ürün, Razer'ın HyperSpeed teknolojisi ile de uyumlu. THX Spatial Audio desteğine de sahip olan Razer Clio'nun etkileyici özelliklerinden bir tanesi de evinizdeki ses sistemi ile entegre biçimde çalışabiliyor olması.

Razer tarafından yapılan açıklamaya göre Clio, 229,99 dolar karşılığında satın alınabilecek. An itibarıyla ön siparişe açılan kablosuz hoparlörün teslimatları ise 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

Razer'ın yeni mouse'u ile klavyesine de bakalım

Razer'ın "Basilisk Mobile" olarak isimlendirdiği ve sadece 76 gram ağırlığında olan yeni mouse'u, cepte bile taşınabilecek olması ile ön plana çıkıyor. Razer HyperSpeed ​​Wireless teknolojisi ile düşük gecikme süresi vadeden mouse, 18.000 dpi'ye kadar hassaslık ayarı sunuyor. 150 saate kadar kullanılabilen mouse'un 90 milyon tıklama ömrüne sahip olduğunu da belirtelim. Razer Basilisk Mobile'ın fiyatı, 89,99 dolar olarak açıklandı.

Razer'ın yeni klavyesi de yine mobiliteyi ön plana çıkarıyor. "Joro" olarak isimlendirilen bu klavye sadece 16 milimetre kalınlığında. Ağırlığı ise 374 gram. Güç tasarrufu ile 1.800 saate kadar kullanılabilen fare, tahmin edebileceğiniz üzere RGB aydınlatma desteği de sunuyor. Razer, yeni klavyesini 139,99 dolar karşılığında satacak.