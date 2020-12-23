Bilim Kurulu Üyesi Kara: Virüs 10 Dakika Canlı Kalabiliyor

Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, yaz aylarında yüzeyde 1-2 dakikada etkisiz hale gelen Covid-19 virüsünün, kışın gelmesiyle birlikte 10 dakika kadar canlı kalabildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yaz aylarında, Covid-19 virüsünün yüzeylerde çok kısa ömürlü olduğu açıklanmıştı. Güneş alan yüzeylerde virüs, maksimum 1-2 dakika canlı kalabiliyordu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte virüsün yüzeylerde daha uzun süre yaşayabildiğine dair bir açıklama yaptı.

Eskiden 1 dakika bile canlı kalamayan virüsün soğuk hava nedeniyle 10 dakikaya kadar yaşayabildiğini belirten Ateş, özellikle kapalı alanlarda sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına en çok dikkat etmemiz gereken bir dönemden geçtiğimiz konusunda uyarıda bulundu.

"Hijyen kurallarını artırmamız gerekiyor"

Güneşin Covid-19 virüsüne karşı etkisi tüm dünyada konuşulan ve bilimsel araştırmalara konu olan bir unsurdu. Araştırmalar, virüsün güneş alan yüzeylerde kısa sürede etkisiz hale gelebildiğini gösteriyordu. Ancak kış aylarına adım atmamızla birlikte, güneşin virüse karşı göstermiş olduğu etkiler azalmaya başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaz mevsiminin aksine kışın virüsün yüzeylerde çok daha uzun süre yaşayabildiğini dile getirerek, vatandaşın hijyenine son derece dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kara, durumun ciddiyetini şu ifadelerle dile getirdi; “Diyelim ki bende virüs var. Ben masamda konuşurken, öksürürken çıkarttığım virüs önceden 1 dakika bile canlı kalamazken belki şimdi 10 dakika canlı kalıyor olabilir. O nedenle size ait olmayan başkasına ait olan ortamlarda, dışarıdayken mutlaka ve mutlaka el hijyenimize bizim bu dönemde daha fazla dikkat etmemiz lazım. Su ve sabunla el yıkamayı ya da el antiseptiği kullanmayı biraz artırmamız gerekiyor"