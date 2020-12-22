Uğur Şahin; Koronavirüs Aşısı Yeni Tip Virüse Karşı Etkili

İngiltere'de %70 daha hızlı yayılım gösteren yeni tip virüsün görülmesinin ardından, gözler aşı geliştiricilerine çevrildi. Alman basınına açıklama yapan Prof. Dr. Uğur Şahin, Pfizer ve BioNTech Covid-19 aşısının mutasyona uğrayan virüs üzerinde de etkili olacağını açıkladı.

İngiltere’de yeni tip SARS-CoV-2 VUI 2020 virüsünün görülmesinin ardından en çok endişe barındıran soruların arasında, bu yeni varyantın aşılara karşı direnç gösterip göstermeyeceği bulunuyordu. Pfizer / BioNTech ve Moderna gibi etkisi kanıtlanmış aşılar, birçok ülkede onaylandı ve yeni tip virüsün görülmesinin ardından gözler bu aşıların geliştiricilerine çevrildi.

İlk açıklama, BioNTech şirketinin kurucu ortağı bilim insanı Uğur Şahin’den geldi. Şahin, Pfizer ile birlikte geliştirmiş oldukları aşıyı 20 farklı varyantın üzerinde denediklerini ve hepsinde aşının virüsü etkisiz hale getirdiğini dile getirerek, Pfizer ve BioNTech aşısının yeni tip virüs üzerinde de etkili olacağının altını çizdi.

Aşı, mutasyona uğrayan virüsü de etkisiz hale getirebiliyor

Alman basınına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün güçlü bir mutasyona uğradığını ancak Pfizer ile geliştirmiş oldukları aşının yeni varyant üzerinde de etkili olacağını söyledi. Şahin, aşının çoklu bağışıklık tepkileri geliştirdiğini, içinde bulunan antikorların virüse yoğun bir şekilde kenetlenebildiğini ve bu sayede mutasyonlu bile olsa virüsün etkisiz hale geleceğini dile getirdi.

Şahin, geliştirmiş oldukları aşıyı yeni tip VUI 2020 üzerinde test edeceklerini ve bu çalışmaların 2 hafta sürebileceğini dile getirdi. Çalışmalar hala devam ediyor olsa da Şahin, aşının savunma mekanizmasının "önemli ölçüde" etkilenmeyeceğini vurguluyor.