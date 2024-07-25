Yayımladığı bir güncellemeyle milyonlarca Windows cihazı çökerten Crowdstrike, ortaklarına 10 dolarlık hediye çeki gönderdi. Olaydan etkilenenlere değil, onlara yardımcı olan ortaklara gönderilen hediyenin bazı kişilerde çalışmadığı da görüldü.

ABD merkezli güvenlik firması Crowdstrike, 19 Temmuz cuma günü yayımladığı bir güncellemeyle dünya çapında 8,5 milyon civarı Windows cihazı çökertmişti. Tarihin en büyük kesintileri arasına giren bu olay, havalimanlarından hastanelere kadar birçok hizmetin aksamasına sebep olmuştu.

Şimdi ise hâlihazırda eleştiri yağmuruna tutulan şirketten dalga geçer gibi bir hamle geldi. Crowdstrike, ortaklarına teşekkür ve özür niyetine 10 dolar değerinde Uber hediye kartı göndermeye başladı.

Crowdstrike’ın ortaklarına gönderilen hediye kartları bile çalışmamış…

Hediye kartının Uber’in yemek sipariş bölümü Uber Eats’te geçerli olduğu ifade edilirken birçok kullanıcı, ekran görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, “Crowdstrike ekibi teşekkür ediyor. Minnettarlığımızı göstermek için bir sonraki kahveniz veya atıştırmalığınız bizden.” ifadeleriyle kartın gönderildiği görüldü. Âdeta dünyayı çökerten, birçok BT uzmanını zora sokan bir olaya sebep olduktan sonra bu tarz komik denebilecek bir hediye göndermek oldukça ilginç.

Daha da tuhafı bazı kullanıcılar, Crowdstrike’ın hediye kartının çalışmadığını söyleyenler bile olmuş. Yapılan paylaşımlarda kartı kullanmaya çalıştıklarında artık geçerli olmadığı veya iptal edildiği mesajıyla karşılaşmışlar.

Bir Crowdstrike sözcüsü, gerçekten de hediye gönderildiğini doğrulamış. Ancak müşterilere göndermediklerini belirtmiş. Yani olaydan etkilenenler değil, onlara yardımcı olan ekip arkadaşlarına ve ortaklarına göndermişler. Komik olan bir diğer kısım ise yüksek kullanım oranlarından dolayı hediye kartlarının Uber tarafından “dolandırıcılık” olarak işaretlenmesi. Yani muhtemelen birçok kişi bu yüzden hediyeyi kullanamamış.