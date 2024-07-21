Microsoft, dünya çapında milyonlarca sistemi çökerten CrowdStrike sorunu için yeni bir yol yayımladı. Kurtarma aracı, sorunun hızlıca çözülmesini sağlayarak cihazları normale döndürmeyi amaçlıyor.

Cuma günü tüm dünya, Microsoft cihazlarda yaşanan mavi ekran sorunuyla çalkalandı. Güvenlik firması CrowdStrike’ın yayımladığı bir güncelleme, milyonlarca cihazın hata vermesine neden olurken hastanelerden havalimanlarına kadar birçok yerdeki hizmeti sekteye uğrattı. Dün yapılan bir açıklamada da olayda 8,5 milyon Windows cihazın çöktüğü ifade edildi.

Yaşanan problemler yavaş yavaş çözülürken bugün Microsoft’tan önemli bir açıklama geldi. Teknoloji devi, BT uzmanlarının cihazlarını kolayca normale döndürmesini sağlayacak bir çözüm yayımladı.

Kurtarma aracı, cihazların hızlıca normale dönmesini sağlıyor

Aslında CrowdStrike, olayın yaşandığı gün cihazları düzeltilmesini sağlayan bir yol yayımlamıştı. Ancak o yol her bilgisayarda çalışmıyordu. Microsoft’un bugün paylaştığı yöntemin daha geniş çapta etkili olacağı ve hızlıca çözeceği ifade edildi.

Microsoft’un yayımladığı kurtarma aracına ve neler yapılması gerektiğine buradaki bağlantı üzerinden ulaşmak mümkün. Yöntem, önyüklenebilir bir USB sunucusu oluşturarak kullanıcıların hızlıca etkilenen cihazları normale döndürmesini sağlıyor. Ön koşullarda en az 8 GB boşluğa sahip Windows 64 bit cihaz gerektiği belirtilmiş.

Paylaşılan yöntem, önceki kurtarma yolunu daha az manuel hâle getiriyor. USB aracılığıyla Windows PE ortamına önyükleme yapıyor, etkilenen cihazın diskine erişiyor ve CrowdStrike dosyasını otomatik olarak siliyor.

CrowdStrike kaynaklı mavi ekran sorunu, dünya çapında birçok sistemin çökmesine neden olmuştu. Nasıl etkilerinin olacağını ilerleyen dönemde göreceğiz.