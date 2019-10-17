Steam Fiyatları 65 TL Olan 2 Oyun Epic Games'te Ücretsiz

Cadılar Bayramı Epic Games Mağazası’na bir hafta erken geldi. Firma, oyuncuların büyük beğenisini kazanan iki efsane korku oyununu ücretsiz olarak veriyor.

Özellikle Batı ülkelerinde yılın bu döneminde Cadılar Bayramı için reklam kampanyaları düzenleniyor. Haliyle küresel oyun endüstrisi de bu durumun etkilerini görüyor. Bize de firmaların yaptığı etkinliklerden faydalanmak kalıyor.

Epic Games de sık sık bedava oyunlarıyla gündeme geliyor. Cadılar Bayramı öncesinde de firma iki efsane oyun hediye etmeye karar verdi. Bu oyunlar tabii ki genel temaya uygun olarak seçildi.

Polonyalılardan bir başka Cyberpunk oyun: Observer

Oyunlardan ilki Observer. 2084 yılının Polonya’sında geçen bu hikayede, insanların zihinlerine eklenmiş olan sibernetik protezleri hackleyerek çeşitli davaları çözmeye çalışıyorduk. Oldukça başarılı bir atmosfere sahip olan oyun hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan tam not almıştı.

Alan Wake televizyonun karşısında uyuyakalırsa

Bir diğer başka korku oyunu ise Alan Wake’s American Nightmare. Bu oyun, Alan Wake evreninde yer alan keyifli bir yapım. Orijinal oyunda televizyonda oynayan Night Springs adlı dizinin bir bölümüne adeta konuk olduğumuz bu macera dolu oyunda hikaye sürekli yön değiştiriyor. En sonunda ise Mr. Scratch ile karşı karşıya geliyoruz.

Epic Games oyunları nasıl alınır?

Epic Games Store’dan oyunları almak için izlemeniz gereken yol oldukça basit. Sadece birkaç adımda bu başarılı oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Sonrasında oyunlar sonsuza dek sizin oluyor. Yapmanız gerekenler şunlar:

epicgames.com sitesine girin

Ana sayfada aşağıya baktığınızda ücretsiz oyun bildirimini göreceksiniz. Bu haftanın ücretsiz oyununun üstüne tıklayın.

Site sizi yeni bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfada oyunları göreceksiniz.

İstediğiniz oyunu seçin

Fiyat kısmında ücretsiz yazdığını göreceksiniz. Al yazan düğmeye tıklayın.

Siparişiniz sepete eklenecektir. Burada ekranın sağ tarafında yer alan Sipariş Ver düğmesine bastığınızda oyun kütüphanenize eklenecek.

Ana sayfaya dönün.

Diğer oyun için de aynı yöntemi izleyin.

Epic Games her hafta ücretsiz olarak oyun dağıtıyor. Yeni gelecek oyunlardan haberdar olmak için bizi takip edin.