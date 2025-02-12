Türklerin kurduğu video oyun şirketi Crytek, toplu işten çıkarma yapacağını açıkladı. Yaklaşık 60 personel ile yollar ayrılacak. Peki firmanın unutulmaz oyunu Crysis'in geleceği ne olacak?

Ülkemizdeki video oyun tutkunlarının yakından takip ettikleri firmalar arasında yer alan Crytek'ten önemli bir açıklama geldi. Türkler tarafından kurulan ve bir dönemlerin efsanesi olan Crysis'i piyasaya süren ekip, büyük bir toplu işten çıkarma yapacağını duyurdu.

Crytek'in açıklamasına göre çalışan 400 kişinin yaklaşık yüzde 15'iyle yollar ayrılacak. Yani 60 kişinin işine son verilecek. Crytek, böyle bir karar aldıkları için üzgün olduklarını ancak mevcut şartlar altında bu kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Hunt: Showdown 1896 için çalışmalar devam edecek

Şirket, konuyla ilgili açıklamasında bir sonraki Crysis oyununun zaten 2024'ün üçüncü çeyreğinde iptal edildiğini hatırlattı. Ancak Hunt: Showdown 1896 oyunu için çalışmalar devam edecek. Crysis'in bir gün tekrardan sahaya inip inmeyeceği ise şimdilik büyük bir belirsiz.

Crytek'in aldığı kararla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bu konuyla ilgili söyleyebileceğimiz tek olumlu şey, firmanın işten çıkardığı personeli mağdur etmeyecek olması. Yapılan açıklamaya göre Crytek ile yolları ayrılan 60 personel için kıdem tazminatı ödenecek ve kariyer yardımları sağlanacak.