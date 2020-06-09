18 Yaş Altındaki Vatandaşlar İçin Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen kabine toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında normale dönüş adımlarını aktardı. Erdoğan, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni kararları da açıkladı.

Çin’de başlayan koronavirüs salgını mart ayında ülkemizde de kendisini göstermeye başlamış ve ilk vakalarla birlikte salgından korunmak için önlemler alınmıştı. Alınan önlemler kapsamında uzun bir süre boyunca restoranlar, kafeler, barlar, sinema salonları gibi birçok mekânın geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti.

COVID-19 salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla alınan bir diğer önlemse sokağa çıkma yasaklarıydı. Bu kapsamda öne çıkan yaş gruplarıysa 65 yaş üstü ve 18 yaş altı olmuştu. Bu yaş grubunda yer alan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen kabine toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında bu yasaklarla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Normale dönüşte yeni adımlar:

“Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık” diyen Erdoğan, “Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevelerinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Geçici olarak kapatılan işletmelerin durumlarıyla ilgili olarak alınan yeni kararları aktaran Cumhurbaşkanı; lokanta ve kafe gibi işletmelerin kapanış saatinin 24.00’a çekildiğini açıkladı. 1 Haziran’da faaliyetlerine tekrar başlayan lokantaların ve kafelerin kapanış saati daha öncesinde 22.00 olarak belirlenmişti. Erdoğan, ayrıca sinema ve tiyatro gibi yerlerin de belirlenen kurallar çerçevesinde 1 Temmuz’da faaliyete geçeceklerini ifade etti.

Ayrıca 65 yaş üstü ve 18 yaş altı gruplarının sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak da konuşan Erdoğan, “65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır” dedi. Cumhurbaşkanı, nikâh salonlarının 15 Haziran, düğün salonlarınınsa 1 Temmuz’dan itibaren faaliyet gösterebileceğini söyledi.