Sağlık Bakanı'ndan Uyarı: Çok Fazla Normalleşmeyelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda normalleşme çalışmalarına dönülse de gerekli kurallara uyulması gerektiğini vurguladı. Koca, “çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, 6,8 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 399 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını için bazı ülkelerde ‘normale dönüş’ çalışmaları başlatıldı.

Normale dönüş çalışmalarının başlatıldığı ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. TÜBİTAK’tan açıklanan resmi rakamlara ülkemizde 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 vefat bulunuyor. Ayrıca ülkemizde COVID-19 hastalığına yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 135 bin 322.

Sağlık Bakanı Koca’dan normalleşme uyarısı

Türkiye’de bu ay itibariyle normale dönüş çalışmaları başlamıştı. Ayrıca bu hafta sonu için 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ancak bu yasak daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iptal kararıyla bozulmuştu. Yasağın bozulması ve normalleşme çalışmalarıyla birlikte bazı insanlar parklara, sahillere, bahçelere eğlenmeye çıktı.

Normale dönüş çalışmaları başlatılmış olsa da henüz koronavirüs salgınını tamamen atlatabilmiş değiliz. Birçok uzman, salgının ikinci dalgasının gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Dolayısıyla normale dönmeye başlasak bile salgını tamamen atlatana kadar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından attığı tweette bu uyarıda bulundu. 6 Haziran tarihinde Moda’da çekilen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeyen bir videoyu paylaşan Koca şu uyarıda bulundu:

“’Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.’ Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım.”