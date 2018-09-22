Erdoğan'dan Çağrı: "Bilim İnsanları Yurda Dönsün"

İstanbul Yeni Havalimanı'nda Teknofest İstanbul'un üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışında yaşayan bilim insanlarının yurda dönmesini istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest İstanbul'da yaptığı konuşmada önemli konulara değindi. Yerli ve milli teknoloji konusuna dikkat çeken Erdoğan, yurtdışındaki bilim insanlarını da ülkemize çağıracağını açıkladı.

Yurda geri dönüş konusunda seferberlik başlatılacağını söyleyen Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya çağırıyorum."

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleşen Teknofest'e uçakla gelen Erdoğan, F-16 ile gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraber havalimanına iniş yaptı. Teknofest'te "Bağımsızlığın şartı teknolojidir" gibi dikkat çeken açıklamalar yapan Erdoğan'ın bir diğer önemli açıklaması ise bu seferberlik çağrısı oldu. Yurtdışında yaşayan ve çeşitli çalışmalar yapan bilim insanlarının bu çağrıya cevabının hangi yönde olacağı ise merak konusu.