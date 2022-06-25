Curiosity Mars’taki 10. Yılında Kurumuş Göller Keşfetti

Yakında Mars’taki 10. yılını tamamlayacak olan NASA’nın keşif aracı Curiosity, gezegenin yaşam olduğuna ve geçmişine dair ipuçları aramaya devam ediyor. Keşif aracından gelen son görüntülerde Mars’ın bir zamanlar göllere ev sahipliği yapmış olabileceğini gösteren bir alan keşfedildi.

NASA’nın Mars’taki çalışmaları devam ederken Kızıl Gezegen’den ilginç görüntüler ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda NASA’nın Mars’ta keşif yapan aracı Perseverance, çalışmaları sırasında iniş yerinden tam 2 kilometre uzaklıkta insan çöpü bulmuştu. Bu çöpün Perseverance'a mı ait olduğu yoksa Dünya’dan mı geldiği ise bulunamamıştı.

Tam 10 yıldır Mars’ın iklimini ve jeolojisini inceleyen keşif aracı Curiosity’nin yanı sıra NASA’nın Mars’ta araştırma yapmak için kullandığı birçok araç var. Bunlardan biri de uzay helikopteri Ingenuity. Geçtiğimiz haftalarda Mars yüzeyinde tek seferde 700 metre yol kat ederek rekor kıran Ingenuity ile yaptığımız haberimizi buradan okuyabilirsiniz.

Mars’ta göller ve akarsular olabileceği düşünülüyor

2012 yılından beri MARS’ta faaliyetlerine devam eden ve otomobil büyüklüğünde olan Curiosity keşif aracı, sülfat içeren bir bölgenin görüntülerini yakaladı. NASA, fotoğraftaki koyu renkli kayaların, antik akarsularda ya da göletlerde biriken kumlardan oluştuğunu düşünüyor.

Curiosity, 2014 yılından beri Sharp Dağı olarak bilinen bir dağın eteklerine doğru ilerliyor. Bu dağın tabanında bir zaman akan nehirlere ve göllere ev sahipliği yapmış, kil açısından oldukça zengin bir bölge olduğu düşünülüyor. NASA’da çalışan bir proje bilimcisi olan Ashwin Vasavada, “Yıllardır Sharp Dağı’nda gördüğümüz göl yatakları artık yok. Bunun yerine, zaman zaman etrafında akan suların olduğu kuru kum tepeleri gibi birçok kanıt görüyoruz. Bu durum, belki de milyonlarca yıl önce burada bir göl olduğuna dair bir işarettir” dedi.

NASA, kayalardaki değişen mineral bileşenlerine daha iyi bakabilmek için bölgeden yeni bir örneğin yakında geleceğini açıkladı.